Наскільки зросли біткоїн-активи Tesla — дані Arkham Intelligence

Tesla, гігант з виробництва електромобілів на чолі з Ілоном Маском, тепер володіє біткоїнами (BTC) на приголомшливу суму, згідно з даними аналітичної фірми Arkham Intelligence

Звіт, поширений через X, свідчить про значне збільшення активів компанії в біткоїнах порівняно з $640 млн на кінець червня 2024 року. Tesla демонструє постійну прихильність до криптовалюти, попри її сумнозвісну волатильність і коливання цін.

𝐓𝐞𝐬𝐥𝐚 𝐨𝐰𝐧𝐬 $𝟕𝟐𝟓 𝐦𝐢𝐥𝐥𝐢𝐨𝐧 𝐢𝐧 𝐁𝐢𝐭𝐜𝐨𝐢𝐧 𝐓𝐞𝐬𝐥𝐚 𝐢𝐬 𝐛𝐮𝐥𝐥𝐢𝐬𝐡 pic.twitter.com/9KYQqbSV2G — Arkham (@ArkhamIntel) September 30, 2024

Біткоїн-стратегія Tesla: огляд

Зацікавленість Tesla у Біткоїні розпочалася на початку 2021 року, коли компанія інвестувала в цифрову валюту $1,5 млрд. З того часу стратегія Tesla еволюціонувала, і компанія продала частину своїх біткоїн-активів, щоб отримати прибуток, зберігаючи значну суму в резерві.

Попри продаж частини біткоїнів у 2022 році під час ринкових потрясінь, нещодавні накопичення Tesla свідчать про «бичачий» прогноз щодо довгострокової вартості цього активу. У звіті Arkham Intelligence зазначається, що за останні кілька місяців Tesla стратегічно збільшила свої активи в біткоїнах на $85 млн, довівши їх загальну суму до $725 млн.

Активи Tesla в біткоїнах зараз є одними з найбільших серед публічних компаній, що посилює її вплив як в технологічному, так і в криптовалютному секторах.

Роль Біткоїна в балансі компанії Tesla

Для компанії Tesla Біткоїн слугував декільком цілям. Спочатку він розглядався як хеджування від інфляції та спосіб диверсифікації корпоративної скарбниці компанії. Однак корисність Біткоїна для Tesla вийшла за рамки простого інвестування.

У якийсь момент Tesla на короткий час приймала біткоїни як оплату за свої електромобілі, хоча згодом призупинила цю можливість через екологічні проблеми, пов’язані з майнінгом. Підхід Tesla до Біткоїна демонструє віру компанії в те, що цифрові валюти є важливою частиною майбутнього фінансів і технологій, навіть якщо їхня роль в операціях компанії все ще формується.

Інституційне прийняття Біткоїна: Tesla як ключовий гравець

Інвестиції Tesla в Біткоїн є частиною загальної тенденції інституційного впровадження цифрових валют. Такі компанії, як MicroStrategy, Square (тепер Block) і навіть PayPal, використовують Біткоїн як засіб збереження вартості або як платіжний засіб, що свідчить про визнання криптовалют у суспільстві.

Участь Tesla додає Біткоїну додаткової легітимності. Маючи значний вплив на ринок, рішення Tesla щодо Біткоїна можуть рухати ринки. Наприклад, перша покупка Біткоїна компанією Tesla у 2021 році призвела до стрімкого зростання ціни криптовалюти.

Звіт Arkham Intelligence не лише підкреслює прихильність Tesla до Біткоїна, але й висвітлює взаємодію між великими корпораціями та крипторинком. Оскільки все більше установ додають біткоїни до своїх портфелів, криптовалюта стає все глибше інтегрованою у світову фінансову систему.

Про те, які компанії світу володіють найбільшою кількістю біткоїнів, ми писали раніше.

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За матеріалами bitcoinworld.co.in