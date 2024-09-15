Неймовірні сценарії, які все ще можуть призвести до падіння Біткоїна до $0

Попри те, що деякі віддані критики стверджують протилежне, досягнення Біткоїном позначки в $0 є вкрай малоймовірним. Але розгляньмо кілька неймовірних сценаріїв цієї події

Біткоїн пережив багато злетів і падінь з того часу, як його творець Сатоші Накамото випустив Білу книгу у 2009 році. Під час кожної корекції або ведмежого ринку чимало провісників пророкували йому падіння до $0.

Легендарний інвестор Уоррен Баффет і біржовий брокер Пітер Шифф, мабуть, є одними з найгучніших критиків Біткоїна. Однак їхні прогнози навряд чи колись справдяться.

У розмові з Cointelegraph Джонатан Айзек, директор з маркетингу CoinMarketCap, зазначив, що хоча теоретично падіння Біткоїна до нуля можливе, це вкрай малоймовірно без якоїсь катастрофічної події. Айзек сказав, що якщо всі, хто володіє Біткоїном, раптом вирішать, що він нічого не вартий, і почнуть продавати його одночасно, його вартість може різко впасти.

Але з огляду на те, наскільки великою, глобальною і пристрасною є біткоїн-спільнота, це досить важко уявити.

“Крім того, люди використовують Біткоїн для різних речей — як спосіб зберігання вартості, здійснення платежів або як хеджування від традиційних фінансів. Допоки він буде корисним, він буде цінним”.

За даними Exploding Topics, існує 46 мільйонів унікальних адрес біткоїн-гаманців. Такі компанії, як Tesla, Metaplanet і Semler Scientific, також додали Біткоїн до своїх скарбниць. За даними Saylortracker.com, лідирує компанія MicroStrategy, яка має 226 500 BTC на суму близько $13 млрд.

Айзек назвав ще один спосіб, яким Біткоїн може досягти нульової позначки, — це екстремальне регулювання або скоординована глобальна заборона, яка обвалить ціну до нуля. Але й це теж малоймовірно, враховуючи, що деякі уряди активно працюють з індустрією, гарантуючи, що вона завжди матиме дружню юрисдикцію.

Щонайменше дві країни прийняли Біткоїн як законний платіжний засіб. Першим у 2021 році це зробив Сальвадор, а у 2022 році — Центральноафриканська Республіка. У травні 2023 року Європейська Рада також прийняла першу всеосяжну правову базу для криптоіндустрії.

За словами Айзека, інші більш «надумані сценарії», можуть призвести до падіння ціни до $0, наприклад, невиправна вразливість у протоколі Біткоїна. Досягнення квантових обчислень можуть зламати криптографію Біткоїна, або ж досконаліші технології можуть зробити його застарілим.

Біткоїн завжди буде існувати в тій чи іншій формі

Лін Олден, інвестиційний дослідник і засновник Lyn Alden Investment Strategy, розповіла Cointelegraph, що для того, щоб Біткоїн досягнув $0 ще за нашого життя, йому, швидше за все, знадобиться якась критична помилка або експлойт.

Але навіть тоді, за її словами, Біткоїн, швидше за все, виживе завдяки форку, тому що навряд чи існує «сценарій, коли навколо буквально не залишиться жодного функціонуючого блокчейну, і індустрія зникне».

Тоні Сікамор, ринковий аналітик онлайн-брокерської платформи IG, стверджує, що для падіння найбільшої за ринковою капіталізацією криптовалюти потрібна надзвичайна подія:

«Наприклад, якщо криптовалюта буде оголошена поза законом всіма урядами світу або якщо технологія, на якій вона базується, виявиться менш безпечною або стабільною, ніж очікувалося спочатку. У разі серйозної глобальної економічної рецесії або депресії вона також може втратити свою цінність».

Брейді Свенсон, співзасновник біткоїн-платформи Swan Bitcoin, сказав, що якщо Біткоїн коли-небудь досягне $0, світ може зіткнутися з катастрофічною подією, яка відкине людську цивілізацію на століття назад. Попри це, Свенсон вважає, що що б не сталося, завжди знайдуться послідовники — ті, хто вірить у Біткоїн і його здатність змінити світ, і які встановлять мінімальну ціну набагато вищу за $0.

Детальніше про це у нашій статті “Чому важливо встигнути купити Біткоїн у цьому році”.

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