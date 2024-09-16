Tesla створила бездротову зарядку електрокарів

Tesla запатентувала технологію бездротової зарядки з двонаправленою функціональністю для електромобілів. Панелі підтримуватимуть до 800W, матимуть систему зменшення втрати струму під час передачі, різні датчики та декілька інших можливостей

Tesla прагне автоматизувати експлуатацію автомобілів, а тому подбала про те, щоб вони могли заряджатися без участі людини, просто стоячи в гаражі. При цьому, головною проблемою інженерів було питання енергоефективності.

Історично склалося так, що бездротові засоби були менш ефективними, ніж зарядка за допомогою кабелю. Деякі з новітніх рішень, такі як магнітно-резонансна зарядка, можуть давати до ~95%, так само, як і кабель. Але протягом багатьох років Tesla віддавала перевагу автоматизованій «роботизованій руці» для дротової зарядки.

Нагадаємо, що минулого року Tesla опублікувала зображення бездротової домашньої зарядної станції. Автовиробник ніколи не коментував її, зображення було частиною презентації, але на ньому чітко видно бездротовий зарядний пристрій. Також компанія придбала стартап, який спеціалізується на технологіях бездротових зарядних систем, а потім знову продала його, але інтегрувала частину своїх співробітників.

Тесла сподівається створити систему, яка підтримуватиме живлення від 200 до 800 В. У документах зазначається, як пневматична підвіска автомобіля могла б наблизити зарядні колодки, оскільки їх близькість може вплинути на ефективність передачі енергії.

У заявці також йдеться про те, що за допомогою колодки можна буде повертати заряд з акумулятора автомобіля в мережу. Маск, очевидно, не найбільший фанат двонаправленої зарядки, але він сказав, що всі моделі Tesla будуть підтримувати її до 2025 року.

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Нещодавно головний дизайнер Tesla Франц фон Гольцхаузен підтвердив, що Tesla працює над бездротовою зарядною панеллю. Також раніше стало відомо, що Cybertruck має індуктивні роз’єми для зарядки, що натякає на можливість модернізації за допомогою бездротового пристрою.

Наразі Tesla подала заявки на наступні чотири патенти:

перемикач для зменшення витоку струму на землю під час індуктивної зарядки;

датчики температури, використання для бездротової зарядки;

топологія схеми бездротової зарядки та відповідні методи виробництва;

оцінка параметрів бездротової зарядки.

Невідомо, коли Tesla планує представити свою технологію бездротової зарядки, але не буде дивним, якщо вона з’явиться на презентації RoboCar компанії наступного місяця — ця технологія більше пов’язана з безпілотними автомобілями, які зможуть заряджатися, коли нікого немає поруч, щоб підключити кабель.

Раніше ми писали, що команда Ілона Маска наразі повним ходом працює над проєктом Dojo — суперкомп’ютером Tesla, який є спробою конкурувати з суперзіркою у сфері штучного інтелекту Nvidia.

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За матеріалами itc.ua, topgear.com.