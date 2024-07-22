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Tesla випустить роботів-гуманоїдів для внутрішнього використання

22.07.2024 19:30
Ольга Деркач
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Наступного року Tesla матиме гуманоїдних роботів у «малосерійному виробництві» для внутрішнього використання в компанії

Tesla випустить роботів-гуманоїдів для внутрішнього використання

Tesla випустить роботів-гуманоїдів для внутрішнього використання Фото: freepik.com

Про це заявив генеральний директор компанії Ілон Маск.

У 2026 році автовиробник «сподівається» запустити роботів у велике виробництво для інших компаній, повідомив Маск у своєму пості на платформі соціальних мереж X.

У квітні Маск заявив, що робот Tesla під назвою Optimus зможе виконувати завдання на заводі до кінця цього року і може бути готовий до продажу вже в кінці 2025 року.

Людиноподібні роботи вже кілька років розробляються японськими компаніями Honda і Hyundai Motor, а також Boston Dynamics, що входить до складу Hyundai Motor. Компанії роблять на них ставку, щоб задовольнити потенційний дефіцит робочої сили і виконувати повторювані завдання, які можуть бути небезпечними або нудними, такі як логістика, складування та виробництво.

У Маска є історія невиконання сміливих обіцянок, даних Уолл-стріт. У 2019 році він заявив інвесторам, що до 2020 року Tesla буде керувати мережею автономних автомобілів «роботаксі».

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Минулого тижня він дав зрозуміти, що презентація роботаксі займе більше часу, заявивши, що потрібні «важливі зміни у дизайні» передньої частини автомобіля.

Tesla випустила перше покоління свого робота Optimus, який отримав назву Bumblebee, у вересні 2022 року. Цього року компанія опублікувала відео другого покоління двоногого робота, який складає футболку на заводі компанії.

В останні місяці Маск зосередився на штучному інтелекті (ШІ), програмному забезпеченні для автономного водіння, роботаксі та роботі Optimus на тлі зниження попиту на електромобілі, які становлять понад 80% квартального доходу Tesla.

23 липня Tesla повідомить про фінансові результати другого кварталу, і Волл-стріт очікує, що прибуток компанії досягне більш ніж п’ятирічного мінімуму, але основна увага також буде приділена амбітним планам Маска щодо роботаксі та продуктів зі штучним інтелектом. Акції Tesla виросли приблизно на 1% 22 липня.

Нагадаємо, що Ілон Маск заявив, що створить костюм Залізної людини. Ілон Маск припустив він міг би створити «металевий обладунок» у стилі Залізної людини.

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За матеріалами: Reuters.

Рубрики: СвітНовиниТехнологіїTeslaСША
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