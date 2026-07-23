Tesla збільшила виручку, але розчарувала інвесторів — звіт

22 липня Tesla оприлюднила результати за II квартал 2026 року. Компанія наростила виручку та встановила рекорд за кількістю поставлених автомобілів, однак прибутковість виявилася слабшою за очікування ринку. Після публікації звіту акції автовиробника на премаркеті впали більш ніж на 4%

Дохід Tesla від основної діяльності становив $28,24 млрд — на 26% більше, ніж роком раніше. Валовий прибуток зріс на 23%, до $4,7 млрд. Водночас скоригований прибуток на акцію склав лише $0,33 за прогнозу $0,5, а скоригована EBITDA — $3,273 млрд проти очікуваних $4 млрд.

На фінансовий результат вплинуло різке збільшення витрат: операційні витрати зросли на 47% рік до року, тоді як операційний прибуток скоротився на 57%.

Виробничі показники були значно сильнішими. За квартал Tesla поставила 480 126 електромобілів, що на 25% перевищує торішній результат і є найкращим показником для другого кварталу за всю історію компанії. Виробництво становило 451 758 машин. Крім того, Tesla ввела в експлуатацію 13,5 ГВт·год систем накопичення енергії — на 40% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Частину додаткових витрат компанія спрямовує на нові проєкти. До кінця 2026 року Tesla планує випустити перші партії гуманоїдних роботів Optimus. Спочатку їх використовуватимуть для збору навчальних даних і вдосконалення функціональності. Паралельно компанія продовжує розробляти безпілотне роботаксі Cybercab.

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Що з біткоїнами Tesla

Обсяг криптовалютних резервів за квартал не змінився. Tesla не розкриває точну кількість монет у звіті: раніше компанія повідомляла про 9720 BTC, тоді як Arkham Intelligence оцінює її баланс у 11 509 BTC.

Балансова вартість портфеля скоротилася з $786 млн до $674 млн. Отже, квартальний паперовий збиток становив близько $112 млн — майже вдвічі менше, ніж у I кварталі.

Tesla почала купувати Біткоїн на початку 2021 року, придбавши приблизно 43 200 BTC за $1,5 млрд. Уже навесні вона продала 4670 BTC за $260,2 млн і зафіксувала близько $100,2 млн прибутку. У II кварталі 2022 року компанія реалізувала ще 29 160 BTC приблизно за $936 млн.

Коли 21 листопада 2022 року Біткоїн коштував $15 586, нереалізований збиток Tesla оцінювали у $190 млн. Наприкінці 2024 року компанія докупила 1789 BTC. На максимумі 10 жовтня 2025 року за ціни $126 293 паперовий прибуток сягав $1,07 млрд. Станом на 23 липня 2026 року, коли Біткоїн торгувався близько $65 815, його оцінювали приблизно у $370 млн.

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Джерела: Incrypted, Tesla.