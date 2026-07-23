В Україні розширили список забороненого програмного забезпечення

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України вкотре розширила перелік програмного забезпечення, використання якого заборонене в державному секторі та на об’єктах критичної інфраструктури. Це вже сьоме оновлення реєстру від початку 2026 року

Нова редакція переліку почала діяти 21 липня. Під час останнього перегляду до нього внесли ще 223 програмні продукти та цифрові сервіси. У результаті загальна кількість позицій у списку зросла до 1564 найменувань.

Темпи розширення реєстру демонструють суттєве посилення державної політики у сфері кіберзахисту. На початку 2026 року перелік налічував лише 27 позицій. Таким чином, протягом кількох місяців кількість заборонених ІТ-рішень збільшилася у десятки разів.

Серед нових позицій опинилися програмні продукти російських компаній «Іннотех», «Труконф» і «Політерм». До списку також включили сервіси Головного центру інформаційних технологій і метеорологічного забезпечення авіації рф.

Крім того, чинна версія реєстру й надалі охоплює популярні в минулому корпоративні та бухгалтерські рішення на базі 1С, BAS і UA-Бюджет. Під забороною залишаються антивірусні продукти Kaspersky, а також усі сервіси, пов’язані з компанією «Яндекс».

Вимоги щодо відмови від такого програмного забезпечення є обов’язковими для органів державної влади, державних підприємств та організацій, які забезпечують роботу критичної інфраструктури. Установи мають провести аудит власних інформаційних систем, виявити заборонені продукти та замінити їх безпечними альтернативами.

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Ігнорування цих вимог може мати серйозні наслідки. Якщо заборонене ПЗ буде виявлено в інформаційних системах державної установи, це може стати підставою для скасування авторизації комплексної системи захисту інформації. Керівники відповідних організацій також можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності.

У Держспецзв’язку наголошують, що використання програмних продуктів із забороненого переліку створює загрозу витоку даних, несанкціонованого доступу до інформаційних ресурсів, віддаленого втручання в роботу систем і зупинки критично важливих процесів.

Стрімке розширення реєстру свідчить про те, що програмне забезпечення сьогодні розглядається не лише як робочий інструмент, а і як потенційний канал кібератаки. Для державного сектору перехід на перевірені та контрольовані рішення стає не питанням формальної відповідності, а необхідною умовою цифрової стійкості країни.

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Джерело: LigaZakon.