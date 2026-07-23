close-btn
PaySpaceMagazine

В Україні розширили список забороненого програмного забезпечення

23.07.2026 11:40
Ольга Деркач

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України вкотре розширила перелік програмного забезпечення, використання якого заборонене в державному секторі та на об’єктах критичної інфраструктури. Це вже сьоме оновлення реєстру від початку 2026 року

В Україні розширили список забороненого програмного забезпечення

Фото: magnific.com/rawpixel.com

Нова редакція переліку почала діяти 21 липня. Під час останнього перегляду до нього внесли ще 223 програмні продукти та цифрові сервіси. У результаті загальна кількість позицій у списку зросла до 1564 найменувань.

Темпи розширення реєстру демонструють суттєве посилення державної політики у сфері кіберзахисту. На початку 2026 року перелік налічував лише 27 позицій. Таким чином, протягом кількох місяців кількість заборонених ІТ-рішень збільшилася у десятки разів.

Серед нових позицій опинилися програмні продукти російських компаній «Іннотех», «Труконф» і «Політерм». До списку також включили сервіси Головного центру інформаційних технологій і метеорологічного забезпечення авіації рф.

Крім того, чинна версія реєстру й надалі охоплює популярні в минулому корпоративні та бухгалтерські рішення на базі 1С, BAS і UA-Бюджет. Під забороною залишаються антивірусні продукти Kaspersky, а також усі сервіси, пов’язані з компанією «Яндекс».

Вимоги щодо відмови від такого програмного забезпечення є обов’язковими для органів державної влади, державних підприємств та організацій, які забезпечують роботу критичної інфраструктури. Установи мають провести аудит власних інформаційних систем, виявити заборонені продукти та замінити їх безпечними альтернативами.

Також читайте: НБУ застосував заходи впливу до п’яти фінансових компаній

Ігнорування цих вимог може мати серйозні наслідки. Якщо заборонене ПЗ буде виявлено в інформаційних системах державної установи, це може стати підставою для скасування авторизації комплексної системи захисту інформації. Керівники відповідних організацій також можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності.

У Держспецзв’язку наголошують, що використання програмних продуктів із забороненого переліку створює загрозу витоку даних, несанкціонованого доступу до інформаційних ресурсів, віддаленого втручання в роботу систем і зупинки критично важливих процесів.

Стрімке розширення реєстру свідчить про те, що програмне забезпечення сьогодні розглядається не лише як робочий інструмент, а і як потенційний канал кібератаки. Для державного сектору перехід на перевірені та контрольовані рішення стає не питанням формальної відповідності, а необхідною умовою цифрової стійкості країни.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Які регіони сплатили найбільше податку на нерухомість

МВФ рекомендує Україні відмовитися від 50% податку для банків

Наслідки сонячних бур можуть бути серйознішими, ніж вважалося

Джерело: LigaZakon.

Рубрики: Війна з РосієюНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
google news
Новини по темі
Китайці створили мозковий чип, що конкурує з Neuralink Маска 21.07.2026

Китайці створили мозковий чип, що конкурує з Neuralink Маска
Apple може зірвати випуск нових продуктів OpenAI 20.07.2026

Apple може зірвати випуск нових продуктів OpenAI
У Дії запустили нову послугу для українців 20.07.2026

У Дії запустили нову послугу для українців
НБУ оновив правила верифікації клієнтів банків 17.07.2026

НБУ оновив правила верифікації клієнтів банків
У Мінекономіки розповіли, як працюватиме система єДозвіл 17.07.2026

У Мінекономіки розповіли, як працюватиме система єДозвіл
Малий бізнес онлайн: як організувати продажі й комунікацію 15.07.2026

Малий бізнес онлайн: як організувати продажі й комунікацію

Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у червні 2026 — аналітика
ТОП статей 16.07.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у червні 2026 — аналітика

 Які фінансові звички та інструменти втратять актуальність до 2030 року
ТОП статей 02.07.2026

Які фінансові звички та інструменти втратять актуальність до 2030 року

 Україна може стати блокчейн-хабом Європи — інтерв’ю з CEO Polygon Labs Марком Боіроном
ТОП статей 22.06.2026

Україна може стати блокчейн-хабом Європи — інтерв’ю з CEO Polygon Labs Марком Боіроном

 Відкритий банкінг, миттєві платежі та євроінтеграція фінтеху України — інтерв’ю з Олексієм Шабаном
ТОП статей 19.06.2026

Відкритий банкінг, миттєві платежі та євроінтеграція фінтеху України — інтерв’ю з Олексієм Шабаном

Останні новини
Сьогодні  18:20

Tesla збільшила виручку, але розчарувала інвесторів — звіт

 Сьогодні  17:00

На скільки зросли вклади українців у банках за пів року

 Сьогодні  15:40

Біткоїн може зрости до $173 000 — аналітик

 Сьогодні  13:00

Оживити Марс: учені запропонували план тераформування планети

 Сьогодні  11:40

В Україні розширили список забороненого програмного забезпечення

 Сьогодні  10:20

Криптоаналітик назвав цільову ціну Біткоїна на 2026 рік

 22.07.2026  19:30

НБУ застосував заходи впливу до п’яти фінансових компаній

 Всі новини
credit link image
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.