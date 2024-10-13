Ілон Маск представив робототаксі та безпілотний фургон: основні характеристики

Tesla офіційно презентувала на своєму заході перші повністю безпілотні транспортні засоби — Cybercab і Robovan

У США кілька днів тому пройшов захід «We, Robot», на якому генеральний директор Tesla Ілон Маск представив роботаксі Cybercab і мікроавтобус Robovan, які є повністю безпілотними.

Двомісний Cybercab отримав футуристичний дизайн. Він має індуктивну зарядку та двері, що відчиняються догори. У електромобіля відсутні кермо і педалі. У компанії повідомили, що коштуватиме такий транспортний засіб менш як $30 000.

Водночас мікроавтобус Robovan також без керма і педалей. Він має бездротову зарядку і вміщує до 20 осіб.

Tesla планує запустити повністю автономне водіння в Техасі та Каліфорнії наступного року, а виробництво Cybercab почати до 2026-го. За словами Маска, це, ймовірно, трапиться до 2027 року.

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Гендиректор Tesla заявив, що такі безпілотні автомобілі будуть у 10–20 разів безпечнішими за транспортні засоби, якими кермують люди.

Компанія планує зробити поїздки на таких роботаксі дешевшими, ніж на традиційних автобусах – близько 20 центів за кілометр. Однак Tesla потрібно отримати схвалення регулюючих органів перед запуском у виробництво.

Як пише Reuters, Маск планує створити парк самокерованих таксі Tesla, які пасажири зможуть викликати через застосунок. Приватні власники Tesla також зможуть заробляти гроші на застосунку, вказуючи свої автомобілі як роботаксі.

Також Ілон Маск показав нову версію роботів-гуманоїдів Optimus, які зможуть виконувати ходити за покупками, стежити за дітьми та виконувати будь-яке завдання власника (навіть бути другом).

Нагадаємо, Tesla запатентувала технологію бездротової зарядки з двонаправленою функціональністю для електромобілів. Панелі підтримуватимуть до 800W, матимуть систему зменшення втрати струму під час передачі, різні датчики та декілька інших можливостей.

Раніше ми писали, що команда Ілона Маска наразі повним ходом працює над проєктом Dojo — суперкомп’ютером Tesla, який є спробою конкурувати з суперзіркою у сфері штучного інтелекту Nvidia.

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