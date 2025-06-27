Metaplanet випередила Tesla за кількістю біткоїнів у портфелі

26 червня 2025 року компанія Metaplanet оголосила про придбання ще 1234 BTC, що довело загальний обсяг криптовалюти під її контролем до 12 345 BTC. Таким чином, японська фірма вперше обігнала Tesla за цим показником

Про це пише Incrypted.

Останнє придбання коштувало компанії 19,2 млрд єн (приблизно $132,7 млн), а середня ціна одного Біткоїна становила 15,6 млн єн ($107 557). Загальна вартість портфеля Metaplanet наразі оцінюється у 175,68 млрд єн (близько $1,3 млрд), із середньою ціною придбання 14,2 млн єн ($98 569) за одиницю.

Динаміка прибутковості інвестицій у BTC за звітні періоди:

з 1 липня по 30 вересня 2024 року — +41,7%;

з 1 жовтня по 31 грудня 2024 року — +309,8%;

з 1 січня по 31 березня 2025 року — +95,6%;

з 1 квітня по 26 червня 2025 року — +112,2%.

Згідно з раніше озвученими планами, Metaplanet має намір наростити обсяг інвестицій до 270 000 BTC до завершення 2027 фінансового року. Крім того, компанія оголосила про плани переказати до $5 млрд у свій американський підрозділ.

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Попри позитивну динаміку інвестицій, новина про чергове придбання супроводжувалась падінням акцій Metaplanet. Протягом доби їхня вартість знизилася на 5,2%.

Після останньої покупки Metaplanet увійшла до топ-5 найбільших публічних власників біткоїна, випередивши Tesla. За даними Bitcoin Treasuries від Bitbo, автовиробник наразі володіє 11 509 BTC. Водночас у звітах самої Tesla фігурує нижча цифра — 9720 BTC.

Нагадаємо, що компанії Strategy (раніше — Microstrategy) та BlackRock наразі мають найбільші з відомих інституційних позицій у Біткоїні.

За останніми даними, Strategy накопичила близько 592 100 BTC на суму понад $63,3 млрд, тоді як BlackRock володіє 670 295 BTC.

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