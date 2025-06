Як зміниться ціна Біткоїна до 2030 року — прогноз Кійосакі

Відомий інвестор і автор бестселера «Багатий тато, бітний тато» Роберт Кійосакі знову підтвердив свою впевненість у майбутньому Біткоїна (BTC), озвучивши новий цільовий показник ціни на 2030 рік

Кійосакі у дописі на платформі X написав, що коли тільки починав торгувати Біткоїном, він коштував $6 тис. за монету, а сьогодні його ціна у 18 разів вища. Дивлячись на п’ятирічну перспективу, експерт прогнозує подальше зростання щонайменше на 895% від поточної ціни — близько $104,8 тис. на момент написання матеріалу — 19 червня.

Так, автор книги «Багатий тато, бідний тато» прогнозує, що до 2030 року Біткоїн може досягти позначки в $1 мільйон.

Попри те, що така цифра може здатися фантастичною, Кійосакі вважає таке зростання цілком реалістичним, адже головне — це обсяг володіння активом, а не його ціна. За його словами:

PRICE vs QUANTITY

Poor people focus on price.

Rich people on quantity.

I do not care much about the spot price of gold or silver.

I do care about how many ounces of gold and silver I control.

The same with Bitcoin. While I watch the price of Bitcoin I focus on how many…

— Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) June 18, 2025