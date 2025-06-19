Як зміниться ціна Біткоїна до 2030 року — прогноз Кійосакі

Відомий інвестор і автор бестселера «Багатий тато, бітний тато» Роберт Кійосакі знову підтвердив свою впевненість у майбутньому Біткоїна (BTC), озвучивши новий цільовий показник ціни на 2030 рік

Кійосакі у дописі на платформі X написав, що коли тільки починав торгувати Біткоїном, він коштував $6 тис. за монету, а сьогодні його ціна у 18 разів вища. Дивлячись на п’ятирічну перспективу, експерт прогнозує подальше зростання щонайменше на 895% від поточної ціни — близько $104,8 тис. на момент написання матеріалу — 19 червня.

Так, автор книги «Багатий тато, бідний тато» прогнозує, що до 2030 року Біткоїн може досягти позначки в $1 мільйон.

Попри те, що така цифра може здатися фантастичною, Кійосакі вважає таке зростання цілком реалістичним, адже головне — це обсяг володіння активом, а не його ціна. За його словами:

«Ціна важлива… але багатими залишаться ті, хто має найбільше біткоїнів. Скільки унцій золота, срібла та Біткоїнів ви маєте? Кількість, якою ви володієте, важливіша для вашого майбутнього, ніж поточні ціни».

PRICE vs QUANTITY Poor people focus on price.

Rich people on quantity. I do not care much about the spot price of gold or silver. I do care about how many ounces of gold and silver I control. The same with Bitcoin. While I watch the price of Bitcoin I focus on how many… — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) June 18, 2025

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Позиція Роберта Кійосакі щодо Біткоїна

Акцент Кійосакі на кількості активів свідчить про його бачення Біткоїна як потенційного захисту від інфляції та девальвації фіатних валют.

Відомий критик фіату, фінансовий інфлюенсер закликав своїх підписників у тому ж дописі покладатися на «тверді активи», а не на «фейкові гроші».

Це попередження перегукується з його заявою від 2 червня, у якій він зазначив, що глобальна криза, яка розгортається, може стати можливістю для тих, хто діє проактивно.

Do not say I didn’t warn anyone. As predicted in my book Rich Dad’s Prophecy (2013) the biggest crash in history is coming. I am afraid that crash time is now and through this summer. Unfortunately, millions, especially my generation of boomers will be wiped out when the… — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) June 2, 2025

Як він висловився:

«Мільйони тих, хто діятиме на випередження, можуть стати надзвичайно багатими… Мільярди кинуться в золото, срібло та Біткоїн».

На початку червня Кійосакі називав срібло «найвигіднішою покупкою», однак з огляду на його останні прогнози щодо Біткоїна, саме «цифрове золото» може зайняти це місце.

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За матеріалами finbold.com.