Вузьке коло організацій зберігає до 30% біткоїнів: чому це небезпечно

Понад 30% усієї циркулюючої пропозиції Біткоїна (BTC) наразі зосереджено у руках лише 216 суб’єктів, і це несе у собі безліч ризиків

Про це свідчать свіжі дані, оприлюднені у спільному звіті Gemini та Glassnode.

Ця тенденція відображає як розширення інституційного використання, так і зростання централізації зберігання найбільшої у світі криптовалюти.

Масштаби цієї зміни вражають. Десять років тому централізовані біржі зберігали для користувачів трохи менше 600 000 BTC. Сьогодні загальний обсяг біткоїнів, які утримують великі інституційні гравці та кастодіальні сервіси, зріс до орієнтовно 6 145 207 BTC — зростання на 924% за останнє десятиліття.

Ця централізація посилюється на тлі зростання спотової ціни Біткоїна. Від початку 2015 року він подорожчав із менш ніж $1 000 до понад $107 000, що підкріплює його привабливість як стратегічного активу для великих інституційних гравців.

Дані охоплюють 216 суб’єктів із шести ключових категорій: централізовані біржі, біржові фонди (ETF) та інвестиційні фонди, публічні компанії, приватні компанії, DeFi-контракти та уряди. Хоча вибірка не є вичерпною, вона охоплює найвпливовіших гравців, які нині контролюють майже третину всієї пропозиції Біткоїна.

На графіку нижче цю динаміку показано візуально. Біржі (помаранчевий колір) залишаються домінуючими кастодіанами Біткоїна, за ними йдуть ETF і фонди (жовтий), а також спостерігається помітне зростання обсягів у приватних компаній (синій) та урядів (зелений) за останні два роки. Публічні компанії та DeFi-контракти поки що становлять менші, але стабільно зростаючі сегменти інституційного володіння Біткоїном.

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Що спричиняє зростання централізованого володіння Біткоїном?

Є кілька чинників. По-перше, поява регульованих ETF і фондів на базі Біткоїна на основних ринках, таких як США та Європа, дозволила ширшому колу інституційних інвесторів отримати доступ до монети без необхідності самостійно зберігати приватні ключі, що сприяє зростанню кастодіальних залишків.

По-друге, зі зміцненням позицій Біткоїна як класу активів, все більше публічних і приватних компаній додають його до своїх резервів — як засіб захисту від знецінення фіатної валюти або як стратегічний довгостроковий актив. Серед найвідоміших прикладів — MicroStrategy, Tesla та зростаюча кількість менших компаній.

По-третє, хоча раніше обсяги Біткоїна в урядів були незначними, нині вони починають зростати. Деякі держави повідомляють про конфісковані BTC, а інші — тихо додають BTC до своїх резервів.

Але це поглиблення інституційної підтримки має свої мінуси. З одного боку, більша участь регульованих суб’єктів підвищує легітимність і ліквідність Біткоїна. З іншого боку, це також збільшує ризик зберігання і підриває один з основних принципів монети: децентралізовану власність.

У міру того, як біржі та кастодіальні сервіси акумулюють дедалі більшу частку загальної пропозиції, зростають і системні ризики. Наприклад, серйозна хакерська атака або регуляторне втручання щодо кількох таких суб’єктів можуть мати надмірний вплив на весь ринок Біткоїна.

Наразі напрямок очевидний: інституції продовжують накопичувати Bitcoin, а первісна ідея широкого, суверенного індивідуального володіння поступово поступається місцем більш централізованій моделі зберігання.

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