BlackRock придбав ці 2 криптовалюти на $357 млн

Найбільший у світі керуючий активами, компанія BlackRock (з понад $11,5 трлн під управлінням), знову підтвердила серйозність своїх намірів у сфері цифрових активів

Згідно з даними, нещодавно компанія придбала 2 704 біткоїни (близько $283,9 млн) та 28 239 Ethereum (приблизно $73,2 млн).

Це стратегічне накопичення відбулося на тлі стрімкого зростання iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) від BlackRock, який нині входить до топ-25 найбільших ETF у світі за обсягом активів — $72,4 млрд менш ніж за півтора року.

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За словами аналітика Bloomberg Еріка Бальчунаса, лише за перші три місяці року IBIT зафіксував рекордний приплив інвестицій — $15,5 млрд — і увійшов до десятки ETF з найстійкішим потоком капіталу в історії.

Нагадаємо, що BlackRock запустила перший Біткоїн-продукт в Європі. Компанія прагне задовільнити зростаючий попит на криптовалюту на нових ринках після залучення понад $50 млрд в аналогічні продукти в Сполучених Штатах.

Раніше ми писали, генеральний директор BlackRock Ларрі Фінк дав інтерв’ю на конференції Всесвітнього економічного форуму в Давосі, присвяченій майбутньому цифрової валюти, і заявив, що Біткоїн може піднятися до $700 000 на тлі побоювань щодо знецінення фіатних грошей. Фінк зазначив, що невеликі колективні алокації (розподіл) активів від інституційних інвесторів у розмірі 2-5% можуть сприяти такому зростанню ціни.

Крім того, BlackRock заявив, що Біткоїн (BTC) та Ethereum (ETH), єдині криптовалюти, в які варто інвестувати. З приголомшливими $56,41 млрд, виділеними на криптовалютний портфель BlackRock, Біткоїн та Ethereum домінують, складаючи понад 99% вартості портфеля. Решта портфеля BlackRock включає менші активи в стейблкоїні USDC, вартістю $74,67 млн, та альтернативні токени, такі як COLLE ($303 080), SPX ($78 250), TUA ($29 100), UBXS ($24 180) і MOG ($16 490).

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Джерело: Finbold.