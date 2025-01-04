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BlackRock назвав 2 криптовалюти, які варто купувати

04.01.2025 12:00
Ольга Деркач
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BlackRock, найбільший у світі керуючий активами, заявив, що Біткоїн (BTC) та Ethereum (ETH), єдині криптовалюти, в які варто інвестувати

BlackRock назвав 2 криптовалюти, які варто купувати

BlackRock назвав 2 криптовалюти, які варто купувати Фото: freepik.com

З приголомшливими $56,41 млрд, виділеними на криптовалютний портфель BlackRock, Біткоїн та Ethereum домінують, складаючи понад 99% вартості портфеля.

Біткоїн лідирує з 550 643 авуарами BTC, які оцінюються в $52,78 млрд за ціною $95 855 за монету, що становить приріст в $1,28 млрд (+2,48%).

Ethereum слідує за ним з 1 037 млн ETH на суму $3,55 млрд за ціною $3 425 за токен, що на $89,61 млн (+2,59%) більше, ніж в минулому році. Ці два активи є основою криптовалютного підходу BlackRock, що відображає віру компанії в їхній довгостроковий потенціал.

Решта портфеля BlackRock включає менші активи в стейблкоїні USDC, вартістю $74,67 млн, та альтернативні токени, такі як COLLE ($303 080), SPX ($78 250), TUA ($29 100), UBXS ($24 180) і MOG ($16 490).

Перехід BlackRock від скептицизму до прийняття криптовалют у криптовалютному просторі був трансформаційним. Спочатку вагаючись, компанія запустила свій біткоїн-ETF після отримання дозволу SEC.

Біткоїн-ETF BlackRock став історичним успіхом, перевищивши $50 млрд активів під управлінням (AUM) всього за 11 місяців — подвиг, якому Bloomberg приписує зростанню ціни Біткоїна вище $100 000.

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Безпрецедентна продуктивність фонду викликала припущення, що його AUM може перевершити золоті ETF в найближчі роки, що свідчить про сейсмічний зсув інституційного інтересу від традиційних до цифрових активів.

Нейт Герачі, генеральний директор ETF Store, прогнозує, що якщо ціна Біткоїна не впаде до 2025 року, то біткойн-ETF (IBIT) від BlackRock може обігнати SPDR Gold Shares, найбільший у світі золотий ETF.

Раніше цього року Роберт Мітчнік з BlackRock зазначив, що серед їхніх інвесторів спостерігається «дуже низький інтерес» до інших криптовалют, що вказує на те, що потенціал зростання альткоїнів може залишатися обмеженим.

Хоча Біткоїн та Ethereum домінують у криптовалютній стратегії BlackRock, ширший ринок розвивається. Такі фірми, як Franklin Templeton і VanEck, досліджують блокчейн-проєкти, такі як Solana (SOL), і є оптимізм, що альткоїни можуть набути популярності завдяки майбутнім схваленням ETF.

Franklin Templeton активно підтримує Solana, називаючи його одним з найперспективніших блокчейн-проєктів. Тим часом, подача заявок на ETF для XRP від WisdomTree, Bitwise і Canary Capital підкреслює зростаючий інституційний інтерес до розширення криптовалютних пропозицій за межами цих двох важковаговиків.

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За матеріалами: Finbold.

Рубрики: BitcoinІнвестиціїКриптовалютиСвітНовиниHSBCMozido
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