2 криптовалюти, які домінуватимуть на ринку у 2025 році

У 2024 році Біткоїн (BTC) залишався однією з найбільш домінуючих криптовалют, досягнувши історичного максимуму вище невловимої позначки в $100 000

Хоча Біткоїн залишається в центрі ринкових дискусій, а деякі аналітики прогнозують його подальше домінування до 2025 року з прогнозами ціни до $200 000, варто звернути увагу на кілька цифрових валют.

Підкріплені сильними фундаментальними показниками, ці претенденти, ймовірно, стануть ключовими гравцями в новому році.

XRP

Токен, пов’язаний з Ripple, став видатним учасником криптовалютного ралі наприкінці року, вирвавшись із тривалої фази консолідації нижче $1.

У 2025 році XRP має всі шанси на потенційне домінування, чому сприятимуть регуляторні зміни, зокрема, поточна справа Ripple та Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC).

З приходом до влади адміністрації Дональда Трампа ринок очікує більш сприятливого для криптовалют регулювання. Трамп вже висунув кандидатуру Пола Аткінса, прихильника криптовалют, на посаду голови SEC.

Очікується, що в разі затвердження, Аткінс може наполягати на закритті справи Ripple або підтримати мирову угоду. Очікується, що вирішення цього судового спору відновить інтерес інвесторів до XRP, який суттєво постраждав від тривалого судового процесу.

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Також очікується, що нове керівництво SEC схвалить створення спотового біржового фонду (ETF) XRP, який може залучити інституційних інвесторів.

Участь Ripple у запуску стейблкоїна ще більше підвищує ціннісну пропозицію XRP за межами спекулятивної торгівлі.

На момент публікації статті XRP торгувався на рівні $2,40, збільшившись більше, ніж на 240% за останні 24 години.

Технічні індикатори вказують на значний потенціал для зростання ціни, і деякі аналітики прогнозують, що ціна XRP може досягти $5.

Solana (SOL)

Solana (SOL) також позиціонується для потенційного домінування у 2025 році, що зумовлено різними фундаментальними факторами. Очікуваний запуск ETF на основі Solana у 2025 році може залучити інституційні інвестиції, що історично каталізує зростання цін.

Про універсальність платформи та привабливість для роздрібних інвесторів свідчить зростання ринкової капіталізації мемкоїнів на основі Solana, які випереджають інші відомі криптовалюти.

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Зокрема, екосистема Solana зазнала помітного зростання у 2024 році, випередивши Ethereum вперше з 2016 року. За даними Electric Capital, Solana зросла на 83% у порівнянні з попереднім роком: до мережі приєдналося 7 625 нових розробників у порівнянні з 6 456 розробниками Ethereum.

Це зростання сприяло збільшенню кількості проєктів, причому Solana іноді випереджала Ethereum (ETH) за щоденною активністю в мережі. Тому, якщо мережа Solana уникне тривалих простоїв у 2025 році, вона, ймовірно, зацікавить інвесторів.

На момент публікації статті Solana торгувалася на рівні вище $190, що на денному графіку нижче на 2%, в той час як за минулий рік цей актив виріс на 78%.

Хоча XRP і Solana демонструють значний потенціал для домінування у 2025 році, їхній успіх значною мірою залежатиме від загальної динаміки ринку.

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За матеріалами: Finbold.