5 найбільш абсурдних криптомоментів 2024 року

Щоб відсвяткувати надзвичайно прекрасний і водночас дивний рік для криптовалют, розглянемо одні з найбільш абсурдних криптомоментів року

Цей список не має рейтингу, і звісно ж, таких моментів було набагато більше, але ми обрали 5.

Криптоконференції зазвичай є серйозними заходами, наповненими довгими розмовами про технічні деталі блокчейну і неминуче прийняття. Але на Token 2049: Сінгапур Віталік Бутерін вирішив урізноманітнити її невеликою крипто-піснею, яка дуже нагадує його реп 2019 року.

Today, the massive cryptocurrency conference TOKEN2049 kicked off in Singapore!

Among the speakers? Ethereum’s own Vitalik Buterin.

And guess what? He broke into song right on stage check out the video!

PS: Twitter’s losing it. Commenters are joking they’re selling all their pic.twitter.com/oiQehwo7YN

— kukat ⭐️ (@kukat23) September 18, 2024