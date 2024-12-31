5 найбільш абсурдних криптомоментів 2024 року

Щоб відсвяткувати надзвичайно прекрасний і водночас дивний рік для криптовалют, розглянемо одні з найбільш абсурдних криптомоментів року

Цей список не має рейтингу, і звісно ж, таких моментів було набагато більше, але ми обрали 5.

Ethereum має талант

Криптоконференції зазвичай є серйозними заходами, наповненими довгими розмовами про технічні деталі блокчейну і неминуче прийняття. Але на Token 2049: Сінгапур Віталік Бутерін вирішив урізноманітнити її невеликою крипто-піснею, яка дуже нагадує його реп 2019 року.

«Це математика. Більше ніяких подвійних витрат, все зашифровано, — співав він на сцені. — Починається нова форма багатства».

Today, the massive cryptocurrency conference TOKEN2049 kicked off in Singapore! Among the speakers? Ethereum’s own Vitalik Buterin.

And guess what? He broke into song right on stage check out the video! PS: Twitter’s losing it. Commenters are joking they’re selling all their pic.twitter.com/oiQehwo7YN — kukat ⭐️ (@kukat23) September 18, 2024

Президент помер, а потім не помер

Перед тим, як він вибув з президентських перегонів, криптани були переконані, що Джо Байден помер. Звісно, на блокчейн обрушився шквал мемкоїнів, але їх перевершив токен, який передбачив точну дату його смерті і досягнув ринкової капіталізації в $660 000. Всі ці токени впали в ціні, як тільки чутки були розвінчані. На момент написання матеріалу Байден все ще живий.

Біткоїн-ETF

У січні на офіційному акаунті SEC з’явився твіт про те, що всі 13 біткоїн-ETF були схвалені. Але насправді акаунт SEC був зламаний, і жоден з них ще не був затверджений.

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Викриття голови SEC Гері Генслера про те, що твіт був фейковим, призвело до падіння ціни Біткоїна з $47 680 до трохи вище $45 500. Це був хороший привід для того, щоб хтось зібрався з думками, ймовірно, Майкл Сейлор з MicroStrategy. Фактичне схвалення ETF відбулося на день пізніше.

Сон про Сатоші Накамото

Скотті Піппен, легендарна зірка НБА, стверджує, що цього року він бачив кілька снів, в яких він зустрічався з легендарним творцем Біткоїна Сатоші Накамото.

У першому з них Піппен стверджував, що Сатоші «пишався» його роботою з токенізації баскетбольного м’яча, який використовувався у п’ятій грі фіналу Чикаго Буллз проти Лос-Анджелес Лейкерс 1991 року. Потім у вересні Сатоші знову відвідав його уві сні, щоб сказати, що 5 листопада Біткоїн буде коштувати рівно $84 650.

Написані у блокноті слова «Купуй Біткоїн» коштують у 10 разів більше, ніж Біткоїн

У 2017 році Крістіан Лангаліс, 22-річний стажер Інституту Катона, надряпав на жовтому юридичному блокноті напис «Купуй Біткоїн», а потім фотографував Джанет Єллен під час телевізійних слухань у Комітеті з фінансових послуг Палати представників.

Ціна Біткоїна підскочила на 3,7% одразу після трансляції, що зробило Лангаліса героєм BTC. У квітні цей блокнот продали на аукціоні за $1,019 млн.

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За матеріалами: Decrypt.