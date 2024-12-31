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5 найбільш абсурдних криптомоментів 2024 року

31.12.2024 13:40
Ольга Деркач
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Щоб відсвяткувати надзвичайно прекрасний і водночас дивний рік для криптовалют, розглянемо одні з найбільш абсурдних криптомоментів року

5 найбільш абсурдних криптомоментів 2024 року

5 найбільш абсурдних криптомоментів 2024 року Фото: freepik.com

Цей список не має рейтингу, і звісно ж, таких моментів було набагато більше, але ми обрали 5.

Ethereum має талант

Криптоконференції зазвичай є серйозними заходами, наповненими довгими розмовами про технічні деталі блокчейну і неминуче прийняття. Але на Token 2049: Сінгапур Віталік Бутерін вирішив урізноманітнити її невеликою крипто-піснею, яка дуже нагадує його реп 2019 року.

«Це математика. Більше ніяких подвійних витрат, все зашифровано, — співав він на сцені. — Починається нова форма багатства».

Президент помер, а потім не помер

Перед тим, як він вибув з президентських перегонів, криптани були переконані, що Джо Байден помер. Звісно, на блокчейн обрушився шквал мемкоїнів, але їх перевершив токен, який передбачив точну дату його смерті і досягнув ринкової капіталізації в $660 000. Всі ці токени впали в ціні, як тільки чутки були розвінчані. На момент написання матеріалу Байден все ще живий.

Біткоїн-ETF

У січні на офіційному акаунті SEC з’явився твіт про те, що всі 13 біткоїн-ETF були схвалені. Але насправді акаунт SEC був зламаний, і жоден з них ще не був затверджений.

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Викриття голови SEC Гері Генслера про те, що твіт був фейковим, призвело до падіння ціни Біткоїна з $47 680 до трохи вище $45 500. Це був хороший привід для того, щоб хтось зібрався з думками, ймовірно, Майкл Сейлор з MicroStrategy. Фактичне схвалення ETF відбулося на день пізніше.

Сон про Сатоші Накамото

Скотті Піппен, легендарна зірка НБА, стверджує, що цього року він бачив кілька снів, в яких він зустрічався з легендарним творцем Біткоїна Сатоші Накамото.

У першому з них Піппен стверджував, що Сатоші «пишався» його роботою з токенізації баскетбольного м’яча, який використовувався у п’ятій грі фіналу Чикаго Буллз проти Лос-Анджелес Лейкерс 1991 року. Потім у вересні Сатоші знову відвідав його уві сні, щоб сказати, що 5 листопада Біткоїн буде коштувати рівно $84 650.

Написані у блокноті слова «Купуй Біткоїн» коштують у 10 разів більше, ніж Біткоїн

У 2017 році Крістіан Лангаліс, 22-річний стажер Інституту Катона, надряпав на жовтому юридичному блокноті напис «Купуй Біткоїн», а потім фотографував Джанет Єллен під час телевізійних слухань у Комітеті з фінансових послуг Палати представників.

Ціна Біткоїна підскочила на 3,7% одразу після трансляції, що зробило Лангаліса героєм BTC. У квітні цей блокнот продали на аукціоні за $1,019 млн.

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За матеріалами: Decrypt.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовиниHSBCMozido
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