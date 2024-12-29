Якою буде ціна Біткоїна у 2025 році — прогноз експерта

Майкл Сейлор, генеральний директор MicroStrategy, нещодавно зробив цікаву заяву щодо Біткоїна

За словами Сейлора, Біткоїн буде рости із середньорічною процентною ставкою 29% протягом наступних 21 року, і до 2045 року, за його найкращим сценарієм, Біткоїн буде коштувати $13 млн.

«Кожен Біткоїн, який ви не купите, буде коштувати вам $13 млн, мій друже», — сказав Сейлор.

Даніеле Бернарді — серійний підприємець і засновник Diaman, групи, що займається інвестиційним менеджментом, розробкою програмного забезпечення та криптовалютою, — вирішив провести ретельний аналіз, щоб визначити достовірність цієї заяви.

Існує модель «Швидкість прийняття» — вона співвідносить ціну Біткоїна з темпами зростання «ненульових» гаманців, тобто гаманців, які містять хоча б частину Біткоїна.

Вперше Бернарді представив цю модель в лютому 2020 року на конференції Quant Workshop, організованій Diaman Partners Ltd. Модель передбачала пік 2021 року на рівні $63 000, що трохи нижче історичного максимуму в $67 000 у жовтні 2021 року. У 2023 році він оновив модель. Прогноз для поточного циклу становив $130 000 — ціна, якої Біткоїн незабаром досягне.

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З появою Біткоїн-ETF у США та одночасним просуванням такого інструменту 11 компаніями, зрозуміло, що параметри змінилися.

Бернарді перекалібрував модель та готовий оцінити ціну Біткоїна в 2025 році, перш ніж він, ймовірно, увійде в наступну криптозиму восени і взимку 2025 року.

Сейлор прогнозує середньорічну прибутковість протягом наступних 21 року, в той час як модель використовує більш складний степеневий закон. Цей підхід пов’язує середню ціну за гаманець з кількістю ненульових гаманців в обігу. Перемноження цих змінних дає очікувану ринкову капіталізацію Біткоїна, з якої легко вивести ціну.

Звичайно, всі ці прогнози ґрунтуються на припущенні, що Біткоїн продовжить своє існування і що рівень його прийняття буде слідувати степеневій кривій, як це було до цього часу.

Розрахунки свідчать, що до 2045 року ціна Біткоїна може досягти $8,3 млн за медіанною траєкторією зростання. На верхній кривій, що базується на напівекспоненціальному сплеску, який завершує кожен бичачий цикл, вартість може перевищити $21,6 млн.

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Це підкреслює важливість стеження за потенційною траєкторією розвитку Біткоїна. Ринок сповнений прикладів інвесторів, які задовольнялися прибутками в межах +60% чи +100%, але вийшли занадто рано, втрачаючи можливість отримати вигоду від подальшого вражаючого зростання.

Бернарді підкреслює, що утримувати Біткоїн нескінченно довго не варто. Однак його слід зберігати якомога довше, або принаймні до моменту, коли стане очевидним, що з’явилася більш приваблива й функціональна альтернатива.

Прогнозована пікова ціна Біткоїна на 2025 рік становить $261 000, що майже вдвічі перевищує попередні оцінки. Навіть при досягненні історичних максимумів ми залишаємося далеко від верхньої межі, яка, за очікуваннями, визначить відносний пік у 2025 році.

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За матеріалами: CoinTelegraph.