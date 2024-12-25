close-btn
PaySpaceMagazine

Кійосакі назвав Біткоїн найкращою інвестицією в будь-якій фазі економіки

25.12.2024 18:20
Ольга Деркач
Читати росiйською

Автор книги «Багатий тато — бідний тато» Роберт Кійосакі радить купувати Біткоїн, щоб підготуватися до глобального краху. Але якщо економіка буде на підйомі, на його думку, буде ще краще мати криптовалюту напоготові

Кійосакі назвав Біткоїн найкращою інвестицією в будь-якій фазі економіки

Кійосакі назвав Біткоїн найкращою інвестицією в будь-якій фазі економіки Фото: facebook.com/RobertKiyosaki, freepik.com

Економіка розвивається непогано, а реальний ВВП у третьому кварталі зріс порівняно з другим кварталом 2024 року. Про це свідчать дані Бюро економічного аналізу США.

Однак Кійосакі попередив, що наступного року економіка може зануритися в депресію.

«Глобальний крах почався. Європа, Китай. США падають. Депресія попереду?, — написав він у пості на X. — Будь ласка, будьте розумнішими з вашими грошима. Тримайтеся за свою роботу і свої гроші».

І під грошима автор бестселера «Багатий тато — бідний тато» має на увазі Біткоїн і золото. Він не єдиний, хто побоюється майбутніх економічних проблем. Незважаючи на високі показники ВВП цього року, деякі аналітики побоюються, що агресивна торговельна політика Трампа може сповільнити зростання і призвести до рецесії.

Пітер Березін, головний глобальний стратег BCA Research, попередив у листопаді, що запропоновані Трампом імпортні тарифи призведуть до рецесії економіки з ймовірністю 75%.

Цікаве по темі: Кійосакі заявив, що ще не пізно купувати Біткоїн

Кійосакі каже, що в умовах поганої економіки ще не все втрачено.

«Для багатьох людей крах — це найкращий час, щоб розбагатіти, – сказав він. — Я планую розбагатіти. Я хочу, щоб ви теж ставали багатшими і розумнішими. Бережіть себе».

Раніше цього місяця фінансовий автор припустив, що ціна Біткоїна може впасти до $60 000 з поточного рівня трішки менше $100 000.

Том Лі з Fundstrat також стурбований значним відступом від нинішніх максимумів. Але Кійосакі сказав, що він не продає Біткоїн, оскільки очікує, що криптовалюта досягне $250 000 у 2025 році.

«На цьому етапі розвитку BTC… ціна не так важлива… як кількість BTC, яку ви придбаєте», — сказав він.

Також читайте: Роберт Кійосакі розповів про наступну велику інвестицію

Незважаючи на деякі попередження про рецесію, більшість економістів очікують, що у 2025 році бізнес буде на підйомі.

Головний економіст Apollo Global Management Торстен Слок прогнозує 0% рецесію в США у 2025 році.

У будь-якому випадку, Біткоїн може стати вашим найважливішим інструментом заощаджень. За словами Кійосакі, BTC зберігає свою цінність незалежно від того, сповільнюється чи зростає економіка. Це тому, що коли економіка сповільнюється, інвестори кидаються в Біткоїн як макрохеджування від майбутньої невизначеності. Коли економіка зростає, фіатна інфляція злітає до небес, і, як наслідок, зростає ціна Біткоїна.

«Незалежно від того, яким шляхом рухається економіка, золото, срібло та Біткоїн зберігають свою цінність», — сказав Кійосакі.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Кійосакі розповів, що робити, «коли фондовий ринок рухне»

Крах банківської системи вже почався — Кійосакі

Біткоїн стане кінцем для звичайних грошей — Кійосакі

За матеріалами: CryptoPotato.

Рубрики: BitcoinІнвестиціїСвітНовиниHSBCMozido
google news
Новини по темі
Чи купуватиме Robinhood Біткоїн — директор компанії 25.12.2024

Чи купуватиме Robinhood Біткоїн — директор компанії
Названо товар, який обійшов Біткоїн за прибутковістю 24.12.2024

Названо товар, який обійшов Біткоїн за прибутковістю
За яких умов ціна Біткоїна сягне нового рекорду — прогноз аналітиків 23.12.2024

За яких умов ціна Біткоїна сягне нового рекорду — прогноз аналітиків
Кійосакі заявив, що ще не пізно купувати Біткоїн 22.12.2024

Кійосакі заявив, що ще не пізно купувати Біткоїн
Чи впаде Біткоїн нижче $90 тис. та чого чекати у 2025 20.12.2024

Чи впаде Біткоїн нижче $90 тис. та чого чекати у 2025
Біткоїн досягне $200 тис. до середини 2025 року — аналітики Bitfinex 19.12.2024

Біткоїн досягне $200 тис. до середини 2025 року — аналітики Bitfinex
Вибір редакції
Всі
Open Banking та майбутнє українського фінтеху: інтерв’ю з директором ЄМА Олександром Карповим
ТОП статей 24.12.2024

Open Banking та майбутнє українського фінтеху: інтерв’ю з директором ЄМА Олександром Карповим

 Від нових продуктів до глобальних трендів: як пройшов рік у фінкомпаній-номінантів PSM Awards
ТОП статей 20.12.2024

Від нових продуктів до глобальних трендів: як пройшов рік у фінкомпаній-номінантів PSM Awards
Останні новини
Сьогодні  19:10

Банки можуть підняти ставки за депозитами — прогноз НБУ

 Сьогодні  18:20

Кійосакі назвав Біткоїн найкращою інвестицією в будь-якій фазі економіки

 Сьогодні  17:30

НБУ перевірить роботу monobank, ПУМБ та інших фінустанов у 2025 році

 Сьогодні  16:40

Чи купуватиме Robinhood Біткоїн — директор компанії

 Сьогодні  15:00

Гетманцев пропонує надати статус податкових агентів Uklon, Uber, Bolt

 Сьогодні  14:20

На Землі вирує магнітна буря: скільки триватиме

 Сьогодні  13:40

Ілон Маск підвищив вартість підписки на X Premium Plus

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber