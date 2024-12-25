Кійосакі назвав Біткоїн найкращою інвестицією в будь-якій фазі економіки

Автор книги «Багатий тато — бідний тато» Роберт Кійосакі радить купувати Біткоїн, щоб підготуватися до глобального краху. Але якщо економіка буде на підйомі, на його думку, буде ще краще мати криптовалюту напоготові

Економіка розвивається непогано, а реальний ВВП у третьому кварталі зріс порівняно з другим кварталом 2024 року. Про це свідчать дані Бюро економічного аналізу США.

Однак Кійосакі попередив, що наступного року економіка може зануритися в депресію.

«Глобальний крах почався. Європа, Китай. США падають. Депресія попереду?, — написав він у пості на X. — Будь ласка, будьте розумнішими з вашими грошима. Тримайтеся за свою роботу і свої гроші».

І під грошима автор бестселера «Багатий тато — бідний тато» має на увазі Біткоїн і золото. Він не єдиний, хто побоюється майбутніх економічних проблем. Незважаючи на високі показники ВВП цього року, деякі аналітики побоюються, що агресивна торговельна політика Трампа може сповільнити зростання і призвести до рецесії.

Пітер Березін, головний глобальний стратег BCA Research, попередив у листопаді, що запропоновані Трампом імпортні тарифи призведуть до рецесії економіки з ймовірністю 75%.

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Кійосакі каже, що в умовах поганої економіки ще не все втрачено.

«Для багатьох людей крах — це найкращий час, щоб розбагатіти, – сказав він. — Я планую розбагатіти. Я хочу, щоб ви теж ставали багатшими і розумнішими. Бережіть себе».

Раніше цього місяця фінансовий автор припустив, що ціна Біткоїна може впасти до $60 000 з поточного рівня трішки менше $100 000.

Том Лі з Fundstrat також стурбований значним відступом від нинішніх максимумів. Але Кійосакі сказав, що він не продає Біткоїн, оскільки очікує, що криптовалюта досягне $250 000 у 2025 році.

«На цьому етапі розвитку BTC… ціна не так важлива… як кількість BTC, яку ви придбаєте», — сказав він.

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Незважаючи на деякі попередження про рецесію, більшість економістів очікують, що у 2025 році бізнес буде на підйомі.

Головний економіст Apollo Global Management Торстен Слок прогнозує 0% рецесію в США у 2025 році.

У будь-якому випадку, Біткоїн може стати вашим найважливішим інструментом заощаджень. За словами Кійосакі, BTC зберігає свою цінність незалежно від того, сповільнюється чи зростає економіка. Це тому, що коли економіка сповільнюється, інвестори кидаються в Біткоїн як макрохеджування від майбутньої невизначеності. Коли економіка зростає, фіатна інфляція злітає до небес, і, як наслідок, зростає ціна Біткоїна.

«Незалежно від того, яким шляхом рухається економіка, золото, срібло та Біткоїн зберігають свою цінність», — сказав Кійосакі.

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За матеріалами: CryptoPotato.