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Кійосакі заявив, що ще не пізно купувати Біткоїн

22.12.2024 13:00
Ольга Деркач
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Нещодавні цінові зміни на ринку криптовалют — як ралі в листопаді та на початку грудня, так і нещодавній спад — викликали певне занепокоєння серед інвесторів щодо того, чи не надто пізно купувати Біткоїн (BTC)

Кійосакі заявив, що ще не пізно купувати Біткоїн

Кійосакі заявив, що ще не пізно купувати Біткоїн Фото: unsplash.com, pngwing.com

Роберт Кійосакі, відомий інвестор і автор бестселера про особисті фінанси «Багатий тато — бідний тато», скористався можливістю розвіяти ці побоювання.

Зокрема, в жартівливій розмові Кійосакі недвозначно висловив думку, що інвестувати в BTC ніколи не буває «занадто пізно», оскільки монета «створена для того, щоб зробити всіх багатими». У твіті він підкреслив, що цей факт стосується як «тих, хто починає пізно», так і ранніх інвесторів.

Дивлячись на результати діяльності улюблених інвестицій Роберта Кійосакі — головним чином, Біткоїна, золота та срібла — його послання здається правдивим. Трейдери, які прислухалися до його порад та інвестували в криптовалюту або сировинні товари, отримали б зоряні прибутки у 2024 році.

Цей факт особливо стосується BTC, оскільки практично всі, хто придбав цю монету до середини листопада, були б у значному плюсі, навіть якщо врахувати поточний спадний тренд.

Однак, якщо придивитися уважніше, виявляється, що порада Кіосакі не обов’язково відповідає дійсності в багатьох аспектах. Почнемо з того, що інвестори, які придбали Біткоїн за його рекомендацією поблизу максимумів 2021 року і не мали фінансової безпеки, щоб пережити «криптовалютну зиму», були б спустошені.

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Крім того, існує загальне відчуття, що поради автора в першу чергу спрямовані на тих, хто має виняткову фінансову стійкість — стійкість, яка може виправдати великий апетит до ризику — оскільки він також відомий тим, що описує рецесії — відомі періоди, коли більшість людей не мають багато наявного доходу — як найкращі можливості для купівлі.

Дійсно, цей великий апетит до ризику простежується в його власному підході, оскільки Кійосакі вказав, що більша частина його портфеля — незважаючи на його успіхи в 2024 році — підживлюється боргами, і що він сам заборгував понад $1 млрд.

Нарешті, серйозність порад автора можна поставити під сумнів, оскільки раніше в грудні він закликав людей продавати свої будинки і купувати Біткоїн, в той час як він сам стверджує, що володіє тисячами будинків.

Що стосується точності останньої поради Кійсоакі, то тільки час покаже, чи призведе вона до прибутку. З одного боку, нинішній спадний тренд на криптовалютному ринку не заперечує загальний «бичачий» кейс — легенда Волл-стріт Том Лі вважає, що Біткоїн досягне $250 000 у 2025 році, і Кійосакі нещодавно переглянув свій ціновий орієнтир для BTC до $350 000.

Варто зазначити, що спільною рисою порад Кійосакі є те, що Біткоїн, золото і срібло можуть врятувати інвесторів від масштабного і неминучого краху, який він часто пророкує.

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Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
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