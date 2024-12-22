Кійосакі заявив, що ще не пізно купувати Біткоїн

Нещодавні цінові зміни на ринку криптовалют — як ралі в листопаді та на початку грудня, так і нещодавній спад — викликали певне занепокоєння серед інвесторів щодо того, чи не надто пізно купувати Біткоїн (BTC)

Роберт Кійосакі, відомий інвестор і автор бестселера про особисті фінанси «Багатий тато — бідний тато», скористався можливістю розвіяти ці побоювання.

Зокрема, в жартівливій розмові Кійосакі недвозначно висловив думку, що інвестувати в BTC ніколи не буває «занадто пізно», оскільки монета «створена для того, щоб зробити всіх багатими». У твіті він підкреслив, що цей факт стосується як «тих, хто починає пізно», так і ранніх інвесторів.

Дивлячись на результати діяльності улюблених інвестицій Роберта Кійосакі — головним чином, Біткоїна, золота та срібла — його послання здається правдивим. Трейдери, які прислухалися до його порад та інвестували в криптовалюту або сировинні товари, отримали б зоряні прибутки у 2024 році.

Цей факт особливо стосується BTC, оскільки практично всі, хто придбав цю монету до середини листопада, були б у значному плюсі, навіть якщо врахувати поточний спадний тренд.

Однак, якщо придивитися уважніше, виявляється, що порада Кіосакі не обов’язково відповідає дійсності в багатьох аспектах. Почнемо з того, що інвестори, які придбали Біткоїн за його рекомендацією поблизу максимумів 2021 року і не мали фінансової безпеки, щоб пережити «криптовалютну зиму», були б спустошені.

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Крім того, існує загальне відчуття, що поради автора в першу чергу спрямовані на тих, хто має виняткову фінансову стійкість — стійкість, яка може виправдати великий апетит до ризику — оскільки він також відомий тим, що описує рецесії — відомі періоди, коли більшість людей не мають багато наявного доходу — як найкращі можливості для купівлі.

Дійсно, цей великий апетит до ризику простежується в його власному підході, оскільки Кійосакі вказав, що більша частина його портфеля — незважаючи на його успіхи в 2024 році — підживлюється боргами, і що він сам заборгував понад $1 млрд.

Нарешті, серйозність порад автора можна поставити під сумнів, оскільки раніше в грудні він закликав людей продавати свої будинки і купувати Біткоїн, в той час як він сам стверджує, що володіє тисячами будинків.

Що стосується точності останньої поради Кійсоакі, то тільки час покаже, чи призведе вона до прибутку. З одного боку, нинішній спадний тренд на криптовалютному ринку не заперечує загальний «бичачий» кейс — легенда Волл-стріт Том Лі вважає, що Біткоїн досягне $250 000 у 2025 році, і Кійосакі нещодавно переглянув свій ціновий орієнтир для BTC до $350 000.

Варто зазначити, що спільною рисою порад Кійосакі є те, що Біткоїн, золото і срібло можуть врятувати інвесторів від масштабного і неминучого краху, який він часто пророкує.

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За матеріалами: Finbold.