Роберт Кійосакі розповів про наступну велику інвестицію

Роберт Кійосакі, відомий інвестор і автор бестселера «Багатий тато, бідний тато», поділився своїми планами щодо наступної великої інвестиції. Цього разу його увага зосереджена на сріблі, яке має величезний потенціал для зростання

У своєму твіті Кійосакі розповів про майбутню участь у Ванкуверській конференції з інвестицій у ресурси (VRIC), яка відбудеться у січні. За його словами, зараз він зацікавився, серед іншого, новою срібною шахтою.

Свій інтерес до VRIC автор пояснив тим, що на конференції будуть присутні експертні доповідачі та справжні шахтарі, з якими можна буде поспілкуватися віч-на-віч. Інвестор підкреслив, що його не цікавлять переговори з фінансовими планувальниками чи біржовими брокерами, а виключно зі звичайними робітниками.

Щодо того, чому він вважає срібну шахту цікавою з точки зору інвестицій, Роберт Кійосакі просто вказав на цінову динаміку золота — на той факт, що воно вже злетіло — і висловив думку, що срібло буде наступним.

LEARNING & INVESTING CONFERENCE: I will be attending the much awaited VRIC Vancouver Resources Investor Conference….in Vancouver, British Columbia, Canada… January 19, 20.

I will speaking, learning, and investing… specifically…I am looking for a new silver mine to invest…

— Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) December 16, 2024