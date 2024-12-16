Роберт Кійосакі розповів про наступну велику інвестицію

Роберт Кійосакі, відомий інвестор і автор бестселера «Багатий тато, бідний тато», поділився своїми планами щодо наступної великої інвестиції. Цього разу його увага зосереджена на сріблі, яке має величезний потенціал для зростання

У своєму твіті Кійосакі розповів про майбутню участь у Ванкуверській конференції з інвестицій у ресурси (VRIC), яка відбудеться у січні. За його словами, зараз він зацікавився, серед іншого, новою срібною шахтою.

Свій інтерес до VRIC автор пояснив тим, що на конференції будуть присутні експертні доповідачі та справжні шахтарі, з якими можна буде поспілкуватися віч-на-віч. Інвестор підкреслив, що його не цікавлять переговори з фінансовими планувальниками чи біржовими брокерами, а виключно зі звичайними робітниками.

Щодо того, чому він вважає срібну шахту цікавою з точки зору інвестицій, Роберт Кійосакі просто вказав на цінову динаміку золота — на той факт, що воно вже злетіло — і висловив думку, що срібло буде наступним.

LEARNING & INVESTING CONFERENCE: I will be attending the much awaited VRIC Vancouver Resources Investor Conference….in Vancouver, British Columbia, Canada… January 19, 20. I will speaking, learning, and investing… specifically…I am looking for a new silver mine to invest… — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) December 16, 2024

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Чому Роберт Кійосакі хоче інвестувати в срібну шахту

Дивлячись на динаміку срібла з січня 2024 року, логіка Роберта Кійосакі видається очевидною. Незважаючи на те, що дорогоцінний і промисловий метал цього року продемонстрував, здавалося б, більш рішуче зростання, ніж золото — 33,3% проти 28,93% — на відміну від свого жовтого побратима, його ціна на момент написання статті становила $30,64, що значно нижче його історичних максимумів.

Більше того, срібло має зрости ще на 53,6%, щоб відновити свої старі висоти біля $47 — і на 60%, якщо врахувати маніпуляції з максимумами 1980 року, що доводить, що є ще багато можливостей для зростання цього активу, перш ніж він потрапить на незвідану раніше територію.

Порівняння з третім улюбленим активом Кійосакі — Біткоїном — є ще більш очевидним, оскільки головна криптовалюта світу цьогоріч демонструє зростання на близько 140%, хоча, за оцінками самого відомого інвестора, вона, ймовірно, все ще є гарною інвестицією, оскільки, за прогнозами, зросте ще на 150% протягом наступних 12 місяців.

Раніше Кійосакі вже закликав своїх читачів звернути увагу на срібло. За його словами метал продовжить своє зростання і досягне $50 за унцію. Інвестор натякає, що це станеться досить скоро і рекомендує не втратити цю можливість.

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За матеріалами finbold.com.