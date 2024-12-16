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Роберт Кійосакі розповів про наступну велику інвестицію

16.12.2024 20:20
Микола Деркач
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Роберт Кійосакі, відомий інвестор і автор бестселера «Багатий тато, бідний тато», поділився своїми планами щодо наступної великої інвестиції. Цього разу його увага зосереджена на сріблі, яке має величезний потенціал для зростання

Роберт Кійосакі розповів про наступну велику інвестицію

Роберт Кійосакі розповів про наступну велику інвестицію Фото: facebook.com/RobertKiyosaki, freepik.com

У своєму твіті Кійосакі розповів про майбутню участь у Ванкуверській конференції з інвестицій у ресурси (VRIC), яка відбудеться у січні. За його словами, зараз він зацікавився, серед іншого, новою срібною шахтою.

Свій інтерес до VRIC автор пояснив тим, що на конференції будуть присутні експертні доповідачі та справжні шахтарі, з якими можна буде поспілкуватися віч-на-віч. Інвестор підкреслив, що його не цікавлять переговори з фінансовими планувальниками чи біржовими брокерами, а виключно зі звичайними робітниками.

Щодо того, чому він вважає срібну шахту цікавою з точки зору інвестицій, Роберт Кійосакі просто вказав на цінову динаміку золота — на той факт, що воно вже злетіло — і висловив думку, що срібло буде наступним.

Цікаве по темі: Окрім Біткоїна, золота та срібла: куди рекомендує інвестувати Кійосакі

Чому Роберт Кійосакі хоче інвестувати в срібну шахту

Дивлячись на динаміку срібла з січня 2024 року, логіка Роберта Кійосакі видається очевидною. Незважаючи на те, що дорогоцінний і промисловий метал цього року продемонстрував, здавалося б, більш рішуче зростання, ніж золото — 33,3% проти 28,93% — на відміну від свого жовтого побратима, його ціна на момент написання статті становила $30,64, що значно нижче його історичних максимумів.

Більше того, срібло має зрости ще на 53,6%, щоб відновити свої старі висоти біля $47 — і на 60%, якщо врахувати маніпуляції з максимумами 1980 року, що доводить, що є ще багато можливостей для зростання цього активу, перш ніж він потрапить на незвідану раніше територію.

Порівняння з третім улюбленим активом Кійосакі — Біткоїном — є ще більш очевидним, оскільки головна криптовалюта світу цьогоріч демонструє зростання на близько 140%, хоча, за оцінками самого відомого інвестора, вона, ймовірно, все ще є гарною інвестицією, оскільки, за прогнозами, зросте ще на 150% протягом наступних 12 місяців.

Раніше Кійосакі вже закликав своїх читачів звернути увагу на срібло. За його словами метал продовжить своє зростання і досягне $50 за унцію. Інвестор натякає, що це станеться досить скоро і рекомендує не втратити цю можливість.

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Рубрики: ГрошіІнвестиціїСвітНовиниТехнології
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