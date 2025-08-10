Де в Європі українські біженці отримують найбільші виплати

Українці у Європі користуються статусом тимчасового захисту, запровадженим у 2022 році після початку повномасштабної війни. Він гарантує право на житло, роботу та медичне обслуговування, однак рівень фінансової підтримки визначає кожна країна окремо

Поточні виплати у Німеччині

Зараз українці отримують ті ж суми, що й безробітні німці. Одинока доросла особа має €563 на місяць, окремо держава покриває оренду житла у межах установлених норм і забезпечує повне медичне страхування. Також українці з першого дня мають доступ до ринку праці, мовних курсів і програм підвищення кваліфікації.

При цьому прем’єр-міністр Баварії Маркус Зедер (Markus Söder) закликав скасувати особливі умови для українських біженців, які нині отримують вищі соцвиплати та кращу медичну підтримку, ніж мігранти з інших країн. Його пропозиція жорсткіша за план федерального уряду, який хоче скоротити допомогу лише для тих, хто приїхав після квітня 2025 року. Зедер наполягає, щоб зменшення стосувалося абсолютно всіх українців: виплати можуть знизити до €353-441, залежно від умов проживання, як для інших категорій біженців.

Польща

Довготривалих регулярних виплат немає. Навіть разову допомогу близько €70 скасували. Натомість українці можуть отримати ідентифікаційний номер для роботи чи навчання, безкоштовну медичну допомогу та виплати на дітей: близько €190 на першу дитину, менші суми на наступних, більше — для дітей з інвалідністю. Люди з тяжкими хворобами можуть претендувати на соцдопомогу.

Угорщина

У 2024 році уряд Віктора Орбана запровадив жорсткіші умови для отримання тимчасового захисту. Західні області України визнали «безпечними», тому їхнім мешканцям не надають безкоштовне проживання у притулках.

За даними Human Rights Watch, тисячі українців в Угорщині залишилися без даху над головою. Виплати становлять близько €55 на дорослого і €34 на дитину щомісяця.

Бельгія

Тут українці з тимчасовим захистом отримують близько €1300 на місяць, що є найвищим показником у ЄС. Виплати індексуються з 2022 року та неоднократно зростали, вони прирівняні до допомоги безробітним бельгійцям. Передбачено медичне страхування, можливість проживання у державних притулках і додаткові субсидії на меблі, одяг чи медзасоби.

Швеція

Виплати нараховують щоденно. Для самотніх дорослих без доходу це €180-190 на місяць, на дітей — близько €140. Додатково можуть покривати витрати на зимовий одяг чи дитячий візок. Медпослуги обмежені: безкоштовно доступна лише екстрена допомога та базові медзасоби.

Велика Британія

На першу дитину виплачують близько €30, на наступних — близько €20. Є додаткові виплати для догляду за дошкільнятами. Пенсіонери отримують приблизно €230 на тиждень. Для працездатних суми залежать від індивідуальних умов. Програма Homes for Ukraine стимулює громадян безкоштовно надавати житло біженцям, компенсуючи власникам близько €400 на місяць. Також новоприбулі отримують одноразову допомогу близько €230.

За матеріалами dw.com.