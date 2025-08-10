6 найкращих моментів в історії для купівлі Біткоїна

Біткоїн приніс приголомшливі прибутки тим, хто купував у слушний момент. Найвигідніші точки входу зазвичай з’являлися на фоні паніки — коли ціна досягала дна після краху чергової бульбашки гайпу

За словами Уткарша Ахуджі, керуючого партнера Moon Pursuit Capital, найпривабливіші періоди для накопичення Біткоїна збігалися з моментами, коли глобальна ліквідність зростала, а центробанки переходили від жорсткої до м’якої монетарної політики.

Фаза раннього впровадження (2009–2010)

У перші роки Біткоїн був майже таємницею серед програмістів. Він коштував від $0,001 до $0,40. Ахуджа пов’язує ці наднизькі ціни з глобальними макрозмінами, коли революційна технологія Біткоїна пропонувала величезний потенціал прибутку при мінімальному ризику.

Ті, хто побачив перспективу ще тоді, змогли заробити до $1 200 вже у 2013 році — це приріст понад 300 000% від рівнів 2010-го.

Після першого краху (кінець 2011 – 2012)

Перша хвиля гайпу довела Біткоїн до $30 у 2011 році, після чого сталася корекція — через злами бірж і загальну недовіру. Інтерес громадськості впав, а медіа висвітлювали тему переважно негативно. Проте ті, хто скористався спадом, вже у листопаді 2013 року побачили ціну на рівні $1 200.

«Криптозима» після зламу Mt. Gox (2014–2016)

Після піку 2013 року Mt. Gox — найбільша тоді біржа Біткоїна — збанкрутувала, що спричинило глибокий обвал. Ця подія підірвала довіру до криптоіндустрії.

Біткоїн впав із $360 у квітні 2014-го до $170 у січні 2015-го. Але саме цей період став шансом для терплячих інвесторів: у грудні 2017-го ціна сягнула рекордних $20 000.

Після краху 2017 року (кінець 2018 – початок 2019)

Після зростання до майже $20 000 у 2017 році почалася нова «криптозима». У грудні 2018-го Біткоїн впав до $3 200. Індустрія зазнала критики через масові крахи ICO, інтерес знизився.

Але це створило «чисте» вікно для входу — ще до того, як з’явився новий приплив інституційного капіталу. До середини 2019 року Біткоїн уже відновився до $13 000.

Обвал через COVID-19 (березень 2020)

У березні 2020 року, на тлі паніки через пандемію, Біткоїн впав нижче $4 000, втративши половину вартості за два дні. Однак, за словами Ахуджі, найпотужніші ралі Біткоїна відбувалися саме в періоди зростання глобальної ліквідності — що й сталося після масштабних стимулів у 2020 році. До листопада 2021-го ціна злетіла до $68 000, показавши зростання на 1 300% від березня 2020 року.

Бичачий ринок після інфляції та регуляторного тиску (2022)

2022 року Біткоїн знову обвалився — цього разу через підвищення ставок, інфляцію та крах таких проєктів, як FTX. У червні ціна впала нижче $20 000 вперше з 2020-го.

Більшість інвесторів продавали з втратами. Але вже в грудні 2024-го Біткоїн перевищив $100 000, повторюючи звичний історичний сценарій: після паніки — можливість.

Коли купувати наступного разу

Наразі Біткоїн торгується близько $116 500. Він виріс на майже 80% за рік і на 864% за п’ять років. У Fidelity Digital Assets зазначають, що у 2025 році Біткоїн перебуває в «фазі прискорення» — з високими прибутками й волатильністю, що може передувати наступній фазі дна.

Ахуджа радить уважно стежити за сигналами розвороту ліквідності, падінням реальної прибутковості, ослабленням долара та відновленням апетиту до ризикових активів. На його думку, завдяки підтримці ETF і припливу інституційних грошей ми можемо бути на початку нового великого циклу.

Зрештою, ніхто не може точно передбачити, куди далі піде Біткоїн. Тому більшість експертів радять не намагатися вгадати ідеальний момент для входу. Але розуміння історії Біткоїна й циклів його ціни може допомогти приймати обґрунтовані інвестиційні рішення.

Джерело: GOBankingRates.