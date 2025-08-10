close-btn
PaySpaceMagazine

6 найкращих моментів в історії для купівлі Біткоїна

10.08.2025 11:30
Ольга Деркач

Біткоїн приніс приголомшливі прибутки тим, хто купував у слушний момент. Найвигідніші точки входу зазвичай з’являлися на фоні паніки — коли ціна досягала дна після краху чергової бульбашки гайпу

6 найкращих моментів в історії для купівлі Біткоїна

6 найкращих моментів в історії для купівлі Біткоїна Фото: pixabay.com

За словами Уткарша Ахуджі, керуючого партнера Moon Pursuit Capital, найпривабливіші періоди для накопичення Біткоїна збігалися з моментами, коли глобальна ліквідність зростала, а центробанки переходили від жорсткої до м’якої монетарної політики.

Фаза раннього впровадження (2009–2010)

У перші роки Біткоїн був майже таємницею серед програмістів. Він коштував від $0,001 до $0,40. Ахуджа пов’язує ці наднизькі ціни з глобальними макрозмінами, коли революційна технологія Біткоїна пропонувала величезний потенціал прибутку при мінімальному ризику.

Ті, хто побачив перспективу ще тоді, змогли заробити до $1 200 вже у 2013 році — це приріст понад 300 000% від рівнів 2010-го.

Після першого краху (кінець 2011 – 2012)

Перша хвиля гайпу довела Біткоїн до $30 у 2011 році, після чого сталася корекція — через злами бірж і загальну недовіру. Інтерес громадськості впав, а медіа висвітлювали тему переважно негативно. Проте ті, хто скористався спадом, вже у листопаді 2013 року побачили ціну на рівні $1 200.

«Криптозима» після зламу Mt. Gox (2014–2016)

Після піку 2013 року Mt. Gox — найбільша тоді біржа Біткоїна — збанкрутувала, що спричинило глибокий обвал. Ця подія підірвала довіру до криптоіндустрії.

Біткоїн впав із $360 у квітні 2014-го до $170 у січні 2015-го. Але саме цей період став шансом для терплячих інвесторів: у грудні 2017-го ціна сягнула рекордних $20 000.

Після краху 2017 року (кінець 2018 – початок 2019)

Після зростання до майже $20 000 у 2017 році почалася нова «криптозима». У грудні 2018-го Біткоїн впав до $3 200. Індустрія зазнала критики через масові крахи ICO, інтерес знизився.

Цікаве по темі: Біткоїн увійшов у фазу «бичачої паузи» — CryptoQuant

Але це створило «чисте» вікно для входу — ще до того, як з’явився новий приплив інституційного капіталу. До середини 2019 року Біткоїн уже відновився до $13 000.

Обвал через COVID-19 (березень 2020)

У березні 2020 року, на тлі паніки через пандемію, Біткоїн впав нижче $4 000, втративши половину вартості за два дні. Однак, за словами Ахуджі, найпотужніші ралі Біткоїна відбувалися саме в періоди зростання глобальної ліквідності — що й сталося після масштабних стимулів у 2020 році. До листопада 2021-го ціна злетіла до $68 000, показавши зростання на 1 300% від березня 2020 року.

Бичачий ринок після інфляції та регуляторного тиску (2022)

2022 року Біткоїн знову обвалився — цього разу через підвищення ставок, інфляцію та крах таких проєктів, як FTX. У червні ціна впала нижче $20 000 вперше з 2020-го.

Більшість інвесторів продавали з втратами. Але вже в грудні 2024-го Біткоїн перевищив $100 000, повторюючи звичний історичний сценарій: після паніки — можливість.

Коли купувати наступного разу

Наразі Біткоїн торгується близько $116 500. Він виріс на майже 80% за рік і на 864% за п’ять років. У Fidelity Digital Assets зазначають, що у 2025 році Біткоїн перебуває в «фазі прискорення» — з високими прибутками й волатильністю, що може передувати наступній фазі дна.

Ахуджа радить уважно стежити за сигналами розвороту ліквідності, падінням реальної прибутковості, ослабленням долара та відновленням апетиту до ризикових активів. На його думку, завдяки підтримці ETF і припливу інституційних грошей ми можемо бути на початку нового великого циклу.

Зрештою, ніхто не може точно передбачити, куди далі піде Біткоїн. Тому більшість експертів радять не намагатися вгадати ідеальний момент для входу. Але розуміння історії Біткоїна й циклів його ціни може допомогти приймати обґрунтовані інвестиційні рішення.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

4 криптовалюти з високим потенціалом зростання

BlackRock скуповує ці криптовалюти на десятки мільйонів доларів

5 факторів, за якими варто стежити в XRP після зростання у липні

Джерело: GOBankingRates.

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
google news
Новини по темі
Біткоїн увійшов у фазу «бичачої паузи» — CryptoQuant 08.08.2025

Біткоїн увійшов у фазу «бичачої паузи» — CryptoQuant
Біткоїн може обвалитися до $95 тис. — Алі Мартінес 06.08.2025

Біткоїн може обвалитися до $95 тис. — Алі Мартінес
Біткоїн впаде нижче $90 000 у серпні — Кійосакі 05.08.2025

Біткоїн впаде нижче $90 000 у серпні — Кійосакі
Біткоїн офіційно увійшов у фазу корекції: що далі 04.08.2025

Біткоїн офіційно увійшов у фазу корекції: що далі
Що буде з волатильністю Біткоїна — прогноз Deutsche Bank 03.08.2025

Що буде з волатильністю Біткоїна — прогноз Deutsche Bank
Експерт назвав Біткоїн «фінансовою бульбашкою у чистому вигляді» 31.07.2025

Експерт назвав Біткоїн «фінансовою бульбашкою у чистому вигляді»
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ за останні 2,5 роки та як змінився ринок — аналітика
ТОП статей 28.07.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ за останні 2,5 роки та як змінився ринок — аналітика

 Райф відкриває банкінг для бізнесу: навіщо українським компаніям Open API і що це змінює на ринку
ТОП статей 16.07.2025

Райф відкриває банкінг для бізнесу: навіщо українським компаніям Open API і що це змінює на ринку
Останні новини
Сьогодні  13:00

Microsoft пророкує кінець епохи миші та клавіатури: їх замінить ШІ

 Сьогодні  11:30

6 найкращих моментів в історії для купівлі Біткоїна

 Сьогодні  10:00

Де в Європі українські біженці отримують найбільші виплати

 09.08.2025  13:00

Ілон Маск планує включити рекламу у відповіді Grok

 09.08.2025  11:30

6 ознак того, що час продавати криптовалюту

 09.08.2025  10:00

ChatGPT може довести користувачів до межі божевілля — WSJ

 08.08.2025  19:40

Уряд прогнозує стрімке зростання зарплат українців: названо суми

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.