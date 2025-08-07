5 факторів, за якими варто стежити в XRP після зростання у липні

У липні 2025 року XRP подорожчав на 70%. Розглянемо 5 ключових факторів, за якими варто стежити — від даних бірж до судової справи Ripple та цільових прогнозів аналітиків

Прорив у ціні XRP і прогноз аналітика

Після повільного початку року XRP зріс на 70% у липні 2025-го. Це зростання стало продовженням масштабного прориву в листопаді 2024 року, який тоді приніс 585% прибутку. Станом на момент написання XRP торгується на рівні $3,06, додавши 4,42% за останні 24 години. За тиждень курс знизився трохи менше, ніж на 2%.

Криптоаналітик Crypto King зазначив, що XRP вийшов з довгострокового низхідного тренду, який тривав із липня 2023 до кінця 2024 року. Після короткої корекції токен знову перейшов до зростання. Аналітик встановив цільову ціну на рівні $7 — це понад 150% приросту від поточного рівня.

Зниження пропозиції на біржах і зміна коефіцієнта NVT

За даними CryptoQuant, резерви XRP на біржах скоротилися з приблизно 3,02 млрд до 2,3 млрд монет у період з 24 липня по 7 серпня. Це означає, що значну кількість токенів було виведено з торгових платформ.

Зазвичай трейдери виводять активи з бірж, якщо планують тримати їх довгостроково. Менша пропозиція на біржах може знизити тиск продажів.

Водночас коефіцієнт NVT (співвідношення ринкової капіталізації до обсягу транзакцій у мережі) для XRP різко зріс.

За останню добу він піднявся на 44% — до рівня 225. Високе значення цього показника може свідчити про те, що ринкова вартість активу зростає швидше, ніж його фактичне використання в мережі. Тобто, хоча ціна зростає, активність мережі зростає повільніше.

Судове рішення та інституційні кроки

Судовий процес Ripple з Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC) може наближатися до фіналу. Очікується, що SEC надасть відповідь на запит Ripple про відкликання апеляції 7 серпня. Ширше судове рішення може бути винесене вже до середини серпня. Якщо апеляцію буде відкликано, XRP отримає повну юридичну визначеність у США.

Перемога Ripple в суді також дозволить розблокувати $125 млн, які наразі утримуються в ескроу. Компанія зможе повністю відновити свою діяльність, а понад 1 700 контрактів можуть бути відкриті для громадськості.

