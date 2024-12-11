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Кійосакі розповів, що робити, «коли фондовий ринок рухне»

11.12.2024 13:00
Ольга Деркач
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Роберт Кійосакі, відомий інвестор і автор бестселера з особистих фінансів «Багатий тато — бідний тато», давно попереджає про крихкість американської економіки, часто б’ючи на сполох про масштабну кризу, що насувається

Кійосакі розповів, що робити, «коли фондовий ринок рухне»

Кійосакі розповів, що робити, «коли фондовий ринок рухне» Фото: chatgpt.com, youtube.com

Проте варто зазначити, що конкретні прогнози письменника — особливо ті, що попереджають про неминучість економічної кризи — не завжди були вчасними, а фондовий ринок, незважаючи на похмурі прогнози, майже постійно зростав.

Крім того, незважаючи на те, що він є прихильником Дональда Трампа і натхненний результатами виборів, про що свідчать його пости Х, Кійосакі, говорить про те, що США ще не вийшли з кризи. 9 грудня фінансовий гуру знову пішов до соціальних мереж, щоб порадити своїм підписникам, як пережити «кризу, що наближається».

Зокрема, автор та інвестор визначив представників покоління бумерів — його власне — як тих, хто найбільше постраждає, коли економіка, ймовірно, зазнає краху.

Одночасно Кійосакі закликав своїх молодих підписників переконати батьків, щоб вони скористалися тим, що їм пощастило в дитинстві — бебі-бумери є одним з найбагатших поколінь, оскільки вони отримали вигоду від завершальної фази економіки Нового курсу і перших зустрічних вітрів повороту до неолібералізму, — продавши свою нерухомість.

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Автор припускає, що ринок житла врешті-решт зазнає краху і що правильним рішенням було б отримати прибуток зараз, поки ціни все ще рекордно високі.

Хоча автор книги «Багатий тато — бідний тато» не порадив, де жити батькам і дітям, коли вони продадуть свою нерухомість, він сказав, що їм слід робити з отриманими грошима: купувати золото, срібло і БіткоЇн (BTC).

Сам Кійосакі пояснив, що він не покладається на свій «будинок як на актив, або на 401k чи IRA, які забезпечать життя на пенсії», і вже багато років є відомим інвестором у BTC та сировинні товари.

Цікаво, що, незважаючи на те, що він не розраховує на свій будинок як на актив і рекомендує своїм послідовникам продавати нерухомість, щоб купувати криптовалюту, золото і срібло, він також стверджує, що володіє 15 000 будинками.

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Яким би не був реальний потенціал стратегії Кійосакі допомогти людям пережити «найбільшу кризу в історії», яка, за його словами, «наближається», важко сперечатися з тим, що портфель автора, який, як відомо, складається з нерухомості, біткоїнів, Ethereum (ETH), Solana (SOL), золота, срібла та великої рогатої худоби вагю, продемонстрував надзвичайно хороші результати у 2024 році.

Хоча його некриптовалютні інвестиції також були успішними цього року — золото, наприклад, злетіло вище $2700 на початку листопада і знаходилося всього в $100 від історичного максимуму (ATH) — Біткоїн, без сумніву, був зіркою 2024 року. Дійсно, незважаючи на невеликий відкат і нездатність BTC закріпитися вище $100 000, з 1 січня монета подорожчала на 132,44%, а її ціна на момент публікації статті становила $97 888.

Ситуація на фондовому, сировинному та криптовалютному ринках у 2024 році також сприяла тому, що інвестори, які до цього часу слідували стратегії Кійосакі, отримували величезні прибутки протягом року.

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За матеріалами: Finbold.

Рубрики: ГрошіІнвестиціїСвітНовини
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