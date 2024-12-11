Кійосакі розповів, що робити, «коли фондовий ринок рухне»

Роберт Кійосакі, відомий інвестор і автор бестселера з особистих фінансів «Багатий тато — бідний тато», давно попереджає про крихкість американської економіки, часто б’ючи на сполох про масштабну кризу, що насувається

Проте варто зазначити, що конкретні прогнози письменника — особливо ті, що попереджають про неминучість економічної кризи — не завжди були вчасними, а фондовий ринок, незважаючи на похмурі прогнози, майже постійно зростав.

Крім того, незважаючи на те, що він є прихильником Дональда Трампа і натхненний результатами виборів, про що свідчать його пости Х, Кійосакі, говорить про те, що США ще не вийшли з кризи. 9 грудня фінансовий гуру знову пішов до соціальних мереж, щоб порадити своїм підписникам, як пережити «кризу, що наближається».

Зокрема, автор та інвестор визначив представників покоління бумерів — його власне — як тих, хто найбільше постраждає, коли економіка, ймовірно, зазнає краху.

Одночасно Кійосакі закликав своїх молодих підписників переконати батьків, щоб вони скористалися тим, що їм пощастило в дитинстві — бебі-бумери є одним з найбагатших поколінь, оскільки вони отримали вигоду від завершальної фази економіки Нового курсу і перших зустрічних вітрів повороту до неолібералізму, — продавши свою нерухомість.

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Автор припускає, що ринок житла врешті-решт зазнає краху і що правильним рішенням було б отримати прибуток зараз, поки ціни все ще рекордно високі.

Хоча автор книги «Багатий тато — бідний тато» не порадив, де жити батькам і дітям, коли вони продадуть свою нерухомість, він сказав, що їм слід робити з отриманими грошима: купувати золото, срібло і БіткоЇн (BTC).

Сам Кійосакі пояснив, що він не покладається на свій «будинок як на актив, або на 401k чи IRA, які забезпечать життя на пенсії», і вже багато років є відомим інвестором у BTC та сировинні товари.

Цікаво, що, незважаючи на те, що він не розраховує на свій будинок як на актив і рекомендує своїм послідовникам продавати нерухомість, щоб купувати криптовалюту, золото і срібло, він також стверджує, що володіє 15 000 будинками.

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Яким би не був реальний потенціал стратегії Кійосакі допомогти людям пережити «найбільшу кризу в історії», яка, за його словами, «наближається», важко сперечатися з тим, що портфель автора, який, як відомо, складається з нерухомості, біткоїнів, Ethereum (ETH), Solana (SOL), золота, срібла та великої рогатої худоби вагю, продемонстрував надзвичайно хороші результати у 2024 році.

Хоча його некриптовалютні інвестиції також були успішними цього року — золото, наприклад, злетіло вище $2700 на початку листопада і знаходилося всього в $100 від історичного максимуму (ATH) — Біткоїн, без сумніву, був зіркою 2024 року. Дійсно, незважаючи на невеликий відкат і нездатність BTC закріпитися вище $100 000, з 1 січня монета подорожчала на 132,44%, а її ціна на момент публікації статті становила $97 888.

Ситуація на фондовому, сировинному та криптовалютному ринках у 2024 році також сприяла тому, що інвестори, які до цього часу слідували стратегії Кійосакі, отримували величезні прибутки протягом року.

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За матеріалами: Finbold.