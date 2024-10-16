Роберт Кійосакі розповів, як вижити та процвітати в умовах глобальної фінансової кризи

Роберт Кіосакі, автор бестселера про особисті фінанси «Багатий тато, бідний тато», поділився думками про те, як людям, особливо молодому поколінню, вижити та процвітати у період серйозних економічних потрясінь

На думку Кійосакі, існує гостра потреба у вивченні механізмів подолання труднощів у той час, коли всі покоління відчувають на собі тягар зростаючих витрат. Про це він зазначив у своєму Х-пості від 15 жовтня.

«Кожна бульбашка, про яку я писав у своїх останніх двох твітах, стала причиною того, що мільйони міленіалів, покоління X і Z… навіть кілька бебі-бумерів стверджують, що вони не можуть дозволити собі будинок, мати дітей або жити на тому ж рівні життя, що і їхні батьки, — пише Кійосакі. — Я співчуваю цим поколінням. Я співпереживаю. У мене теж були такі ж сумніви, коли я зростав на Гаваях. Нерухомість і вартість життя на Гаваях такі високі, що я дивуюся, як виживає сучасна молодь».

THE EVERYTHING BUBBLLE I wrote about in my last two TWEETS has caused millions of Millennials. Gen X and Gen Zs…even a few Baby Boomers to claim they cannot afford a house, or have kids, or live at the same Standard of Living as their parents. I feel for these generations.… — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) October 15, 2024

«Наприклад, я щойно купив бутерброд з яєчним салатом на вечерю у Вайкікі. Ціна $14. Я можу дозволити собі $14, але все одно цю ціну важко проковтнути», — зазначає американський інвестор, бізнесмен і письменник.

Щоб запропонувати варіанти вирішення проблеми, Кійосакі почерпнув ідеї зі свого досвіду.

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«Хороша новина полягає у тому, що висока вартість життя на Гаваях змусила мене шукати нового вчителя… — так я познайомився зі своїм багатим татом. Якщо вам цікаво, як виживати і процвітати в сучасних умовах високої інфляції, можливо, ви захочете зробити те, що зробив я — почав шукати нових вчителів», — зазначає автор бестселера «Багатий тато, бідний тато».

Він додав, що соціальні мережі, такі як YouTube, також пропонують значну кількість хороших вчителів, але в даному випадку потрібно бути вкрай обережним.

Потреба у вчителях та занепокоєння щодо економічної стабільності

З появою соціальних мереж, на думку Кіосакі, ресурси для фінансової освіти стали більш доступними, ніж будь-коли, що заохочує людей шукати наставників, які резонують з ними на особистому, інтелектуальному та духовному рівнях.

Фінансовий викладач висловлює занепокоєння щодо інфляції у той час, коли Федеральний резерв США має на меті знизити її рівень нижче 2%.

Цікаво, що дані, опубліковані Global Markets Observer 15 жовтня, вказують на те, що інфляція зростає в окремих життєво важливих сферах, таких як продукти.

За даними платформи, ціни на харчові продукти зросли на 0,4% у вересні, що є найвищим зростанням з лютого 2023 року. Для наочності повідомляється, що ціни на п’ять із шести основних груп продуктів харчування в продуктових магазинах зросли. Слід зазначити, що за останні чотири роки ціни на товари зросли на 22,5%.

В Україні ж у річному вимірі (до червня 2024 року) споживча інфляція прискорилась до 4,8% (з 3,3% у травні 2024 року). Для порівняння річна інфляція у червні в Угорщині була 3,7%, Польщі – 2,6%, Єврозоні — 2,5%.

За останнім прогнозом НБУ, інфляція пришвидшиться до 8,2% за підсумками 2024 року.

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Кіосакі критично оцінює економічні перспективи Сполучених Штатів, покладаючи провину на Федеральну резервну систему за політику, яка сприяла стрімкому зростанню інфляції.

Навіть коли Кійосакі дає поради, як вижити в нинішніх умовах інфляції, він стверджує, що інвесторам слід очікувати масштабного економічного колапсу, який призведе до зростання бідності.

Однак він наполягає на тому, що інвестиції в такі активи, як золото, срібло, літій та Біткоїн (BTC), можуть допомогти зберегти багатство після краху.

Водночас побоюючись девальвації валют, Кійосакі припустив, що поява Біткоїна може призвести до обвалу звичайних грошей, посилаючись на такі характеристики активу, як фіксована пропозиція.

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Допоміжні матеріали: finbold.com.