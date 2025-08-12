close-btn
В Україні планують підвищити стипендії деяким студентам до 8000 грн

12.08.2025 12:00
Ольга Деркач

Міністерство освіти України планує підвищити розмір стипендій для студентів

Верховна Рада України наразі розглядає законопроєкт. Про це повідомив колишній заступник міністра освіти Михайла Винницького в інтервʼю «РБК-Україна».

Як наголосив Винницький планується підвищення до мінімальної заробітної плати, яка наразі становить 8000 грн.

«Академічна стипендія — близько 2100 грн. Підвищена стипендія доходить майже до 3000. Цього, звісно недостатньо. І ми розуміємо, що стипендійне забезпечення потребує підвищення», — сказав Винницький.

Він розповів, що зараз на останніх етапах у Верховній Раді розглядається законопроєкт, згідно з яким мають з’явитися так звані національні стипендії.

«Це підвищені стипендії, які зможуть забезпечити студентів мінімум на рівні мінімальної заробітної плани. Щоб людина могла жити з такої стипендії. Це буде для наших найсильніших вступників, які будуть мати найвищі бали», — наголосив Винницький.

Цікаве по темі: Уряд прогнозує стрімке зростання зарплат українців: названо суми

Крім того, законопроєктом пропонується підвищення стипендії для тих, хто вчиться за держзамовленням. Забезпечення стипендіями буде темою дня в найближчі місяці в рамках прийняття законопроєкту №10399. У разі його успішного прийняття, змін варто чекати з наступного року.

Нагадаємо, що Нацбанк прогнозує, що впродовж 2025-2027 років економіка України зростатиме помірними темпами, а зарплати підвищуватимуться швидше за інфляцію. Очікується, що безробіття поступово зменшуватиметься та закріпиться на рівні нижче 10% до кінця 2027 року завдяки високому попиту на робітників. Темпи зростання зарплат і надалі випереджатимуть інфляцію, проте дещо знизяться порівняно з минулим роком.

Раніше ми писали, коли мінімальна зарплата українців досягне 40 000 грн. Середня зарплата українців може зрости до 40 тис. грн лише через три роки, про що свідчать дані, оприлюднені у проєкті Бюджетної декларації на 2026-2028 роки.

