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Коли мінімальна зарплата українців досягне 40 000 грн

03.07.2025 18:20
Микола Деркач
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Середня зарплата українців може зрости до 40 тис. грн лише через три роки, про що свідчать дані, оприлюднені у проєкті Бюджетної декларації на 2026-2028 роки

Коли мінімальна зарплата українців досягне 40 000 грн

Фото: unsplash.com, freepik.com

Про це повідомило РБК-Україна з посиланням на постанову уряду від 27 червня 2025 року №774.

Згідно з попередніми прогнозами, у 2025 році середня зарплата в Україні становитиме 24 389 гривень.

У Бюджетній декларації зазначені наступні показники середньої зарплати для штатних працівників:

  • 2026 рік — 30 240 грн (зростання на 24%);
  • 2027 рік — 35 268 грн (зростання на 16,6%);
  • 2028 рік — 39 758 грн (зростання на 12,7%).

Проєкт Бюджетної декларації також передбачає курс гривні до долара на найближчі роки:

  • 2026 рік — 44,7 грн;
  • 2027 рік — 45,2 грн;
  • 2028 рік — 45,6 грн.

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Відповідно до цих прогнозів, середня зарплата в доларах буде така:

  • 2026 рік — $677 (зростання на 20,3%),
  • 2027 рік — $780 (зростання на 15,3%),
  • 2028 рік — $872 (зростання на 13,7%).

Зарплата в Україні

Нагадаємо, що у 2024 році середня зарплата в Україні зросла на 23,1%, досягнувши 21 473 гривень. У доларовому еквіваленті вона піднялася на 12,1% (на $58) і становить $535, — це вище за довоєнний рівень. У 2021 році середня зарплата становила $514.

Уряд очікує, що у 2025 році середня зарплата зросте до 24 389 грн, а середній курс гривні до долара буде на рівні 43,3 грн/долар. Таким чином, середня зарплата у доларах становитиме $563.

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Рубрики: АналітикаГрошіЗаконодавствоНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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