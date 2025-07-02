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Інфляція, держборг та реальний ВВП: макроекономічний аналіз за червень

02.07.2025 15:20
Микола Деркач
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Експерти Незалежної асоціації банків України (НАБУ) оприлюднили макроекономічний аналіз за червень 2025 року

Інфляція, держборг та реальний ВВП: макроекономічний аналіз за червень

Фото: freepik.com

Про це повідомила пресслужба НАБУ

Реальний ВВП України зріс на 0,9% в річному вимірі у І кварталі. Про це повідомила Державна служба статистики у попередній системній оцінці економічної діяльності на початку 2025 року. Порівняно із попереднім кварталом зростання з урахуванням сезонного фактору оцінюється в 0,7%. Оприлюднений результат зростання на 0,9% дещо кращий за оцінку, здійснену аналітиками Національного банку України (+0,5%).

Промисловість і будівництво скорочують обсяги випуску. За 4 місяці 2025 року виробництво у промисловості скоротилося на 6,1%, згідно даних Державної служби статистики України. Лідерами спаду були добувна (скорочення на 15,6%) та харчова промисловість (зменшення на 10,4%). Обсяги будівництва скоротилися на 13%. В позитивній зоні перебували металургія (+9%), фармацевтичне виробництво (+16%) та легка промисловість (+6,7%).

Інфляція сягнула локального піку, НБУ взяв паузу. У травні індекс споживчих цін (ІСЦ) збільшився на 1,3% за місяць. Інфляція у річному вимірі прискорилася надалі до 15,9% (максимум за 25 місяців). Найсильніше за останній рік подорожчали яйця (+86%), електроенергія (+64%), овочі (+36%), олія (+35%) та фрукти (+33,5%).

Очікується, що це останній місяць цієї хвилі прискорення інфляції, що тривала 12 місяців, і у червні вона має суттєво сповільнитися завдяки вже доконаному факту: вилученню із річної зміни минулорічного підвищення цін на електроенергію. Водночас амплітуда подальшого сповільнення інфляції має високий рівень невизначеності, тому Національний банк України утримався від перегляду процентних ставок у червні.

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Динаміка приросту депозитів дещо сповільнилася, але залишається високою. У травні обсяг гривневих коштів населення у банках перевищив 835 млрд грн. Проте зростання у річному вимірі сповільнилося із 14% у квітні до 13,6%. Валютні кошти на рахунках населення збереглися на рівні $10,4 млрд, проте їхній річний приріст також дещо сповільнився із 10,7% у квітні до 10% у травні. Також сповільнився і річний приріст гривневих коштів на рахунках бізнесу: із 16,8% до 15,8%. А скорочення коштів бізнесу в іноземній валюті прискорилося із 3,6% у квітні до 5,9% у травні.

Натомість динаміка активних операцій банків стабільна. Річний приріст валових кредитів підприємствам у гривні навіть прискорився із 15,4% у квітні до 17,1%. Проте кредити бізнесу у іноземній валюті сповільнили динаміку – із 6,3% у квітні до 2,3% у травні. Приріст гривневих кредитів домогосподарствам трохи набрав швидкості: із 23,6% у квітні до 24% у травні.

Державний борг перевищив 7,5 трлн грн. У  травні державний борг України сягнув 7515 млрд грн, що еквівалентно понад 90% ВВП. За місяць обсяг боргу зріс на 35 млрд грн (0,5%). На внутрішній борг припадає чверть всієї заборгованості, на зовнішній – три чверті. Найбільше Україна винна міжнародним фінансовим організаціям: понад 4,1 трлн грн, або 55% загальної суми боргу.

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Рубрики: АналітикаГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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