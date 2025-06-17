НБУ хоче змінити вимоги до деяких фінустанов

Національний банк України (НБУ) виніс на громадське обговорення проєкт Положення про вимоги до системи управління ризиками надавача нефінансових платіжних послуг

Цей документ розроблено в межах підготовки до запуску відкритого банкінгу, передбаченого Законом України «Про платіжні послуги». Запропоновані вимоги стосуватимуться небанківських установ, які надають послуги з доступу до інформації про рахунки та ініціювання платіжних операцій. Важливо, що банки не підпадають під дію цього Положення.

Разом із тим, якщо платіжні установи, емітенти електронних грошей або філії іноземних платіжних організацій поєднують фінансові та нефінансові платіжні послуги, то для них зберігається чинність іншого нормативного документа — Положення про вимоги до системи управління надавача фінансових платіжних послуг.

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У новому проєкті детально визначено ключові вимоги до небанківських надавачів нефінансових платіжних послуг, зокрема:

створення ефективної системи управління ризиками;

створення ефективної системи управління ризиками; розробка внутрішніх документів, що регулюють управління операційними ризиками, кіберризиками та ризиками безпеки;

розробка внутрішніх документів, що регулюють управління операційними ризиками, кіберризиками та ризиками безпеки; запровадження методології, яка гарантує безперервність надання послуг навіть у разі позаштатних ситуацій;

запровадження методології, яка гарантує безперервність надання послуг навіть у разі позаштатних ситуацій; регулярний перегляд та оновлення політик і процедур з управління ризиками, щоб забезпечити їхню актуальність і дієвість.

Цей крок НБУ має на меті підвищити надійність та безпеку інфраструктури відкритого банкінгу й захистити користувачів нових платіжних сервісів.

Ознайомитися з матеріалами для обговорення можна за посиланнями:

Зауваження та пропозиції до Проєкту приймаються згідно з формою подання зауважень та пропозицій до 26 червня 2025 року включно.

Нагадаємо, що правління Нацбанку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5%. Це підтримає стійкість валютного ринку та контрольованість інфляційних очікувань, що сприятиме поверненню інфляції на траєкторію сталого сповільнення.

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Джерело: НБУ.