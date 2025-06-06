close-btn
PaySpaceMagazine

Що відбувається в економіці України — звіт НБУ

06.06.2025 18:40
Микола Деркач
Читати росiйською

Національний банк України опублікував свіжий макроекономічний та монетарний огляд, у якому йдеться про ділові очікування підприємств, інфляцію, держбюджет тощо

Що відбувається в економіці України — звіт НБУ

Фото: t.me/nbu_ua, freepik.com

Як зазначили у пресслужбі регулятора, інфляція у квітні очікувано пришвидшилася до 15,1% р/р. Попередні оцінки НБУ свідчать, що у травні вона, ймовірно, сягнула локального максимуму, дещо перевищивши прогнозну траєкторію. Через весняні заморозки зросла вартість перших партій овочів і фруктів нового врожаю, що позначилося на цінах продовольства. Траєкторія базової інфляції, за оцінками, відповідала прогнозу.

Ділові очікування підприємств і низка показників економічної активності поліпшилися в травні. Оборонні замовлення, відновлення газовидобутку й інвестиції аграріїв підтримували пожвавлення в промисловості та будівництві, а стійкий споживчий попит – у торгівлі. Водночас низькі залишки сільськогосподарської сировини стримували вантажоперевезення й харчову промисловість.

Ринок праці також пожвавлюється: зростає кількість вакансій і резюме. Кадровий дефіцит дещо зменшився. Очікування шукачів роботи щодо зарплати здебільшого збігаються з пропозиціями роботодавців, що знижує потенціал швидкого зростання зарплат надалі.

Читайте також: Скільки додаткових податків мають сплатити банки за 2024 рік — Опендатабот

Дефіцит державного бюджету у квітні-травні розширився й очікувано фінансувався переважно завдяки міжнародній допомозі. Україна отримала значні обсяги зовнішнього фінансування, а міжнародні резерви у квітні сягнули рекордних 46,7 млрд дол. У травні вони також залишалися на високому рівні. Внутрішній борговий ринок пожвавився, передусім за рахунок розміщень ОВДП у гривні.

Інтерес до заощаджень у гривневих депозитах та ОВДП серед населення зріс. Цьому сприяли попередні заходи НБУ. Загалом із початку року й до кінця травня гривневі депозити населення на строк понад 3 місяці зросли на 19 млрд грн, а вкладення в гривневі ОВДП – на 11 млрд грн.

Нагадаємо, що вчора Правління НБУ ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5%. Це підтримає стійкість валютного ринку та контрольованість інфляційних очікувань, що сприятиме поверненню інфляції на траєкторію стійкого сповільнення до цілі 5%.

Більше інформації – в огляді Нацбанку.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Гетманцев розкрив, скільки принесли бюджету підвищені податки для банків

Податкова має отримати доступ до банківських даних українців — міністр фінансів

Які зміни відбулися на ринку небанківських фінпослуг у 2025 — НБУ

Рубрики: АналітикаНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
google news
Новини по темі
Як змінилися міжнародні резерви України у травні — НБУ 06.06.2025

Як змінилися міжнародні резерви України у травні — НБУ
НБУ змінює порядок еквайрингу платіжних інструментів 05.06.2025

НБУ змінює порядок еквайрингу платіжних інструментів
НБУ зберіг облікову ставку на рівні 15,5%: що буде далі 05.06.2025

НБУ зберіг облікову ставку на рівні 15,5%: що буде далі
НБУ застосував заходи впливу до двох фінустанов 05.06.2025

НБУ застосував заходи впливу до двох фінустанов
Скільки залучила Україна від продажу ОВДП з початку року — НБУ 03.06.2025

Скільки залучила Україна від продажу ОВДП з початку року — НБУ
В Україні побільшало колекторів — НБУ 03.06.2025

В Україні побільшало колекторів — НБУ
Вибір редакції
Всі
Регулювання крипти у Європі: перехід на MICA, падіння USDT та нові вимоги до компаній
ТОП статей 06.06.2025

Регулювання крипти у Європі: перехід на MICA, падіння USDT та нові вимоги до компаній

 Як уряд змінює правила фінансового контролю: що важливо знати українцям
ТОП статей 05.06.2025

Як уряд змінює правила фінансового контролю: що важливо знати українцям
Останні новини
06.06.2025  20:20

Uber планує використовувати стейблкоїни для міжнародних переказів

 06.06.2025  19:40

Середня зарплата в Україні зросла на 24% за рік — Держстат

 06.06.2025  18:40

Що відбувається в економіці України — звіт НБУ

 06.06.2025  17:40

Як змінилися міжнародні резерви України у травні — НБУ

 06.06.2025  16:40

USDT — новий кеш у 2025: як швидко обміняти в Києві або онлайн

 06.06.2025  15:40

Конфлікт Трампа з Маском вдарив по крипторинку: які монети постраждали

 06.06.2025  14:54

40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов MRKTNG MRTHN 2025

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber