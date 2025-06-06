Що відбувається в економіці України — звіт НБУ

Національний банк України опублікував свіжий макроекономічний та монетарний огляд, у якому йдеться про ділові очікування підприємств, інфляцію, держбюджет тощо

Як зазначили у пресслужбі регулятора, інфляція у квітні очікувано пришвидшилася до 15,1% р/р. Попередні оцінки НБУ свідчать, що у травні вона, ймовірно, сягнула локального максимуму, дещо перевищивши прогнозну траєкторію. Через весняні заморозки зросла вартість перших партій овочів і фруктів нового врожаю, що позначилося на цінах продовольства. Траєкторія базової інфляції, за оцінками, відповідала прогнозу.

Ділові очікування підприємств і низка показників економічної активності поліпшилися в травні. Оборонні замовлення, відновлення газовидобутку й інвестиції аграріїв підтримували пожвавлення в промисловості та будівництві, а стійкий споживчий попит – у торгівлі. Водночас низькі залишки сільськогосподарської сировини стримували вантажоперевезення й харчову промисловість.

Ринок праці також пожвавлюється: зростає кількість вакансій і резюме. Кадровий дефіцит дещо зменшився. Очікування шукачів роботи щодо зарплати здебільшого збігаються з пропозиціями роботодавців, що знижує потенціал швидкого зростання зарплат надалі.

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Дефіцит державного бюджету у квітні-травні розширився й очікувано фінансувався переважно завдяки міжнародній допомозі. Україна отримала значні обсяги зовнішнього фінансування, а міжнародні резерви у квітні сягнули рекордних 46,7 млрд дол. У травні вони також залишалися на високому рівні. Внутрішній борговий ринок пожвавився, передусім за рахунок розміщень ОВДП у гривні.

Інтерес до заощаджень у гривневих депозитах та ОВДП серед населення зріс. Цьому сприяли попередні заходи НБУ. Загалом із початку року й до кінця травня гривневі депозити населення на строк понад 3 місяці зросли на 19 млрд грн, а вкладення в гривневі ОВДП – на 11 млрд грн.

Нагадаємо, що вчора Правління НБУ ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5%. Це підтримає стійкість валютного ринку та контрольованість інфляційних очікувань, що сприятиме поверненню інфляції на траєкторію стійкого сповільнення до цілі 5%.

Більше інформації – в огляді Нацбанку.

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