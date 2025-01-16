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Податкова має отримати доступ до банківських даних українців — міністр фінансів

16.01.2025 13:00
Ольга Деркач
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Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що працівники Державної податкової служби повинні отримати доступ до фінансової інформації громадян України, яка наразі є конфіденційною та охороняється як банківська таємниця

Податкова має отримати доступ до банківських даних українців — міністр фінансів

Податкова має отримати доступ до банківських даних українців — міністр фінансів Фото: freepik.com, motionarray.com

Про це він повідомив під час виступу в подкасті «УТ-2», пише Бізнес Цензор.

На запитання, чи варто податківцям надати доступ до таких даних, міністр відповів чітко: «Однозначно».

«Я як міністр фінансів вважаю, що максимальна прозорість і відкритість у сплаті податків — це наше майбутнє. І ми не маємо боятися розкривати банківську таємницю, яка, як ми вважаємо, від чогось нас захищає. Банківська таємниця захищає злодіїв і злочинців», — сказав Марченко.

Він висловив впевненість, що в процесі євроінтеграції банківська таємниця для працівників податкової служби буде скасована. Водночас міністр фінансів визнав, що реалізація цього кроку може ускладнитися через низький рівень довіри українців до державних інституцій.

«І це те, з чим важко зараз мені наприклад сперечатися. Тому що я не знаю, як правоохоронні органи можуть використати цю інформацію», — додав міністр.

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На думку Марченка, доступ до банківської таємниці українців має бути наданий виключно фіскальним органам, а не всім правоохоронним структурам.

«Єдиний спосіб, як це захистити, це коли ми кажемо: у нас є захищений периметр, вся ця інформація буде знаходитися у фіскальних органах і правоохоронні органи не матимуть доступу до цієї інформації. Тільки якщо буде певна судова підстава, ця інформація буде надана», — пояснив Марченко.

Міністр уточнив, що податківці не займатимуться роботою з фінансовими даними окремих осіб, а зосередяться на аналізі великих масивів інформації.

«При роботі з великими масивами даних, при роботі з ризикованими клієнтами, ми працюватимемо з числовими наборами. Не буде податківець конкретний знати, хто це. Це буде база даних і будуть працювати з ризиками. Якщо з’являється ситуація, коли чомусь на рахунках з’явилися мільярдні кошти у когось, не підтверджені нічим», — додав він.

Нагадаємо, що у 2025 році українці платитимуть податки на нерухомість по-новому. Набуває чинності оновлена форма декларації для податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Це рішення прийнято з метою приведення документа у відповідність до нового національного класифікатора будівель і споруд (НК 018:2023)

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Рубрики: БанкиГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органи
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