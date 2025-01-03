У 2025 році українці платитимуть податки на нерухомість по-новому

З 1 січня 2025 року набуває чинності оновлена форма декларації для податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Це рішення прийнято з метою приведення документа у відповідність до нового національного класифікатора будівель і споруд (НК 018:2023)

Про це йдеться у матеріалі Південного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків.

«Нова форма Декларації набирає чинності з 01.01.2025, до цього для визначення податкових зобов’язань з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, платники мають застосовувати форму Декларації, затверджену наказом Міністерства фінансів України від 10 квітня 2015 року №408, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 квітня 2015 року за №479/26924 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 10 листопада 2022 року № 371) (зі змінами)», — йдеться у матеріалі.

Що змінено та кого це стосується?

Наказом Мінфіну № 431 були внесені зміни до додатків 1 та 2 декларації. Оновлення спрямовані на полегшення складання звітності та забезпечення актуальності податкових форм.

До моменту набрання чинності нової форми платники повинні користуватися чинною декларацією, затвердженою наказом Міністерства фінансів № 408 (із останніми змінами 2022 року).

Юридичні особи, що сплачують податок на нерухомість, мають:

самостійно визначити суму податкових зобов’язань станом на 1 січня;

подати декларацію до податкового органу за місцем розташування нерухомості до 20 лютого;

розподілити річну суму податку на квартальні платежі.

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У разі набуття права власності на новостворені об’єкти нерухомості декларація подається протягом 30 календарних днів, а податок починає сплачуватися з місяця реєстрації права власності.

Наказ розміщено на вебпорталі ДПС у розділі «Законодавство / Податки, збори, платежі / Місцеві податки / Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки / Нормативно-правові акти».

Нагадаємо, що податкова служба України перевиконала план на 2024 рік на 9,5%, зібравши 1,4 трлн грн податків замість запланованих 1,1 трлн грн.

Загалом у держави є плани у 2025 році залучити майже 141 млрд грн завдяки підняттю податку для фізичних осіб-підприємців (ФОП).

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