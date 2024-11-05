Скільки податків донарахували бізнесу з початку року — Гетманцев

Податківці проводили аудити протягом всього року та нарахували платникам додаткових податків на понад сотню мільярдів гривень

Інспектори Державної податкової служби (ДПС) України проводили аудити у січні-вересні 2024-го. За цей період було додатково нараховано бізнесу податків на 110,9 млрд грн.

Про це розповів голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат Данило Гетманцев у Telegram.

За його словами, із загальної суми донарахованих податків добровільно узгоджені зобовʼязання склали лише 17,3 млрд грн. Решту сум громадяни оскаржували у судах.

За підсумками розгляду на всіх рівнях судового оскарження, було прийнято рішень на користь ДПС на 37,9 млрд грн або 63% від розглянутих справ. Щодо решти донарахованих сум оскарження тривають.

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Нагадаємо, податкова для зручності платників податків та користувачів створила сайт — Територія високого рівня податкової довіри.

На сайті «Територія високого рівня податкової довіри» платники зараз можуть ознайомитися з інформацією, як долучитися до Переліку та які переваги можна отримати, перебуваючи у ньому, а згодом з розрахованими середніми показниками критеріїв у розрізі регіонів, видів економічної діяльності, груп платників податків та періодів.

Також ми писали, що історичне підвищення податків дозволить залучити значні додаткові кошти до державного бюджету України вже цього року. Підвищення низки податків Верховною Радою збільшить надходження до держбюджету на 30 млрд грн до кінця 2024 року.

Водночас у 2025 році, за прогнозами Гетманцева, надходження у державний бюджет від впровадження ініціативи становитимуть 135 млрд грн.

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