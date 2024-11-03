В Україні створено унікальний сайт для платників податків

Податкова для зручності платників податків та користувачів створила сайт — Територія високого рівня податкової довіри

Про це повідомив голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат Данило Гетманцев.

«Друзі, нарешті закон про підтримку доброчесних платників податків починає діяти, — написав нардеп у Telegram. — Перший Перелік платників податків з високим рівнем дотримання податкового законодавства буде сформовано за результатами четвертого кварталу 2023 року та трьох кварталів 2024 року, наприкінці листопада та вже на початку грудня кожен може перевірити інформацію про включення себе до Переліку».

На сайті «Територія високого рівня податкової довіри» платники зараз можуть ознайомитися з інформацією, як долучитися до Переліку та які переваги можна отримати, перебуваючи у ньому, а згодом з розрахованими середніми показниками критеріїв у розрізі регіонів, видів економічної діяльності, груп платників податків та періодів.

Платники можуть уточнити свої показники на початку грудня та дізнатися, чи увійдуть до Переліку в своєму Електронному кабінеті.

«Оприлюднення Переліку сумлінних платників та середніх значень показників критеріїв надасть можливість платнику порівняти результати своєї діяльності та розрахунків з бюджетом із середніми значеннями цих показників у цілому по Україні», — пояснив народний депутат.

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Гетманцев висловив впевненість, що ініціатива сприятиме створенню якісно нових форм спілкування податкової служби та платника податків на сучасних засадах прозорості та відкритості.

Крім того, не зайвим буде нагадати, що підприємства, які будуть включені до Переліку, отримають низку переваг в адмініструванні податків, зборів і платежів. Йдеться, зокрема, про мораторій на проведення документальних перевірок, окрім деяких їх видів.

«Також буде скорочено строки камеральних та документальних перевірок при отриманні бюджетного відшкодування та строки надання індивідуальних податкових консультацій», — написав голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики.

Для таких платників спрощується механізм взаємодії з податковою, оскільки для кожного з них буде визначено комплаєнс-менеджер з метою підвищення якості їх обслуговування.

«Запрошую платників податків приєднатися до спільноти платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства — Території високого рівня податкової довіри», — наголосив нардеп.

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