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Як зміняться ціни в Україні через підвищення податків — НБУ

26.09.2024 15:30
Дарія Шуть
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Вже незабаром для українців значно підвищать податкове навантаження. Однак серйозного впливу на продовольчі ціни через це бути не повинно

Як зміняться ціни в Україні через підвищення податків — НБУ

Фото: bank.gov.ua

За розрахунками Національного банку України (НБУ) заплановане підвищення податків майже не вплине на інфляцію в країні, тобто ціни залишаться приблизно на тому ж рівні.

Більші розміри податків з громадян будуть компенсуватись видатками з бюджету, пояснив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в інтерв’ю Центру економічної стратегії.

За його словами, відповідну оцінку про майже нульовий вплив податків на ціни Нацбанк відобразив в липневому Інфляційному звіті. В документі зазначалось, що додатковий стимул на інфляцію можуть дати підвищення ставок на окремі податки, зокрема ПДВ.

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Водночас на основі ухваленого в першому читанні законопроєкту про підвищення податків в НБУ дійшли висновку, що більшість податкових ініціатив матимуть переважно близький до нейтрального вплив на ціни.

Ніколайчук пояснив це тим, що через підвищення податкового навантаження додаткові бюджетні ресурси повертатимуться в економіку. Відповідно це не створить додаткового значного тиску на попит та ціни.

Нагадаємо, комітет ВРУ вніс зміни до законопроєкту про підвищення податків перед повторним першим читанням. А вже на засіданні 17 вересня парламент з другої спроби ухвалив документ в першому читанні.

Серед головних нововведень, які запроваджує документ:

  • підвищення військового збору з 1,5% до 5%;
  • збільшення податків на 1-2 групу ФОП;
  • авансові внески на АЗС;
  • 1% для всіх форм ФОП 3 групи;
  • 25% прибутку на фінустанови;
  • помісячна звітність ПДФО (для економічного бронювання);
  • 50% податок на прибуток банків у 2024 році.

За попередніми прогнозами, документ із правками у другому читанні повинні розглянути в середині жовтня.

Також ми розповідали, скільки доведеться платити ФОПам після підвищення податків.

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За матеріалами РБК-Україна

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