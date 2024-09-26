Як зміняться ціни в Україні через підвищення податків — НБУ

Вже незабаром для українців значно підвищать податкове навантаження. Однак серйозного впливу на продовольчі ціни через це бути не повинно

За розрахунками Національного банку України (НБУ) заплановане підвищення податків майже не вплине на інфляцію в країні, тобто ціни залишаться приблизно на тому ж рівні.

Більші розміри податків з громадян будуть компенсуватись видатками з бюджету, пояснив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в інтерв’ю Центру економічної стратегії.

За його словами, відповідну оцінку про майже нульовий вплив податків на ціни Нацбанк відобразив в липневому Інфляційному звіті. В документі зазначалось, що додатковий стимул на інфляцію можуть дати підвищення ставок на окремі податки, зокрема ПДВ.

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Водночас на основі ухваленого в першому читанні законопроєкту про підвищення податків в НБУ дійшли висновку, що більшість податкових ініціатив матимуть переважно близький до нейтрального вплив на ціни.

Ніколайчук пояснив це тим, що через підвищення податкового навантаження додаткові бюджетні ресурси повертатимуться в економіку. Відповідно це не створить додаткового значного тиску на попит та ціни.

Нагадаємо, комітет ВРУ вніс зміни до законопроєкту про підвищення податків перед повторним першим читанням. А вже на засіданні 17 вересня парламент з другої спроби ухвалив документ в першому читанні.

Серед головних нововведень, які запроваджує документ:

підвищення військового збору з 1,5% до 5%;

збільшення податків на 1-2 групу ФОП;

авансові внески на АЗС;

1% для всіх форм ФОП 3 групи;

25% прибутку на фінустанови;

помісячна звітність ПДФО (для економічного бронювання);

50% податок на прибуток банків у 2024 році.

За попередніми прогнозами, документ із правками у другому читанні повинні розглянути в середині жовтня.

Також ми розповідали, скільки доведеться платити ФОПам після підвищення податків.

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За матеріалами РБК-Україна