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PaySpaceMagazine

Скільки податків сплатили найбільші АЗС України за квартал

19.09.2024 19:10
Дарія Шуть
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Податки з українських автозаправних станцій (АЗС) зростають, але надто повільними темпами

Скільки податків сплатили найбільші АЗС за квартал

Фото: freepik.com, unsplash.com

У другому кварталі 2024 року 10 найбільших АЗС Україні сумарно сплатили 2,655 млрд грн податків з операційної діяльності (ПДВ, податок на прибуток, ПДФО та ЄСВ), що є рекордом за останні шість кварталів. Також це майже удвічі більше, ніж за другий квартал 2023-го (1,451 млрд грн).

Про це розповів директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн у Facebook.

Основний приріст серед податків дав ПДВ. Податок на прибуток зріс на 20% (на 100 млн грн). Також на 30% більше сплатили «зарплатних» податків ПДФО та ЄСВ (642 млн грн в II кв. 2023 до 813 млн в II кв. 2024).

Серед Топ-10 мереж 82% сплати податку на прибуток припадає на ОККО, в якої 30% реалізації та 20% АЗС. Ще 14% – WOG. Решта 8 мереж – 4% на всіх. Водночас Куюн зазначає, що фіксується масове ухиляння від сплати податку на прибуток.

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Інфографіка PaySpace Magazine

Інфографіка PaySpace Magazine

Попри традиційне лідерство, ОККО зміцнила позицію, встановивши новий рекорд – 4,2 грн/л. Мережа сплачує 50% всіх податків серед 10 найбільших мереж.

Водночас оновився антилідер рейтингу — це БРСМ з показником 0,6 грн/л. Це один з найгірших результатів й серед 50 найбільших мереж. Навіть традиційні антилідери МОТТО та VST в II кв. 2024 сплатили більше (0,7 та 0,8 грн/л).

При цьому немає жодного податку, який збирали б задовільно, — ані ПДВ, ані податок на прибуток, ані «зарплатні» податки. За розрахунками групи, роздрібний ринок пального приховує мінімум 2–2,5 млрд грн на квартал, або 8–10 млрд грн податків щороку.

«Це гроші, які вже по праву належать державі і для збору яких не потрібні «непопулярні» законопроєкти та голосування. Треба просто захотіти їх зібрати. Головна роль тут належить ДПС і БЕБ», — пояснює Куюн.

Нагадаємо, на початку вересня президент України Володимир Зеленський затвердив поступове підвищення акцизів на пальне в Україні до європейського рівня.

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Рубрики: ГрошіКомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПодаткова
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