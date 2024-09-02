В Україні здорожчає пальне: президент підписав закон про акцизи

Президент України Володимир Зеленський затвердив поступове підвищення акцизів на пальне в Україні до європейського рівня

Так, очільник держави підписав закон №11256-2 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо імплементації положень актів права Євросоюзу щодо акцизного податку. Відповідна інформація відображена у картці документа на сайті Верховної Ради.

Народний депутат Ярослав Железняк в Telegram зазначив, що закон набирає чинності з 1 вересня.

«Почне діяти, як опублікують в офіційному виданні. Це або сьогодні або завтра», — написав він.

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Зазначимо, відповідний закон наприкінці липня ухвалив парламент, за нього проголосував 231 нардеп. До цього Железняк повідомляв, що правка (№267) про газ теж була підтримана.

«По факту залишили версію, яка була в Уряду до першого читання. Так, повернули підвищення оподаткування акцизів на скраплений газ (тільки з 2028-го не 277 євро, а 250 євро зупиняється)», — раніше зазначав нардеп.

Згідно з оновленим законопроєктом, до січня 2028 року ставки акцизного податку мають поступово зрости до європейського рівня:

на бензини — 359 євро за 1000 л;

на дизельне пальне — 330 євро за 1000 л;

на скраплений газ — 250 євро за 1000 літрів.

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До цього ставка акцизу для бензину становила 213,5 євро за 1000 літрів, для дизелю — 139,5 євро, автогазу — 52 євро, альтернативного палива — 162 євро.

За прогнозами НБУ, ціни на пальне можуть збільшитись на понад 9% до кінця 2024 року. Підвищення акцизів допоможе скоротити дефіцит державного бюджету.

Очікується, що підвищення акцизів у другому півріччі цього року принесе до держбюджету додатково 13 млрд грн.

Однак експерти не вбачають грандіозних змін на АЗС. Директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн вважає, що підвищення вартості пального у вересні, після зростання акцизів, буде майже непомітним для споживачів, за винятком тих, хто їздить на автогазі.

Більш суттєвим буде підвищення вартості автогазу. Але використання цього палива залишиться набагато вигіднішим, ніж бензину.

Нагадаємо, що раніше Комітет підтримав урядовий законопроєкт №11090 щодо збільшення акцизів на цигарки.

Згідно з ним, з 01.01.2028 встановлюються нові розміри ставок акцизного податку на тютюнові вироби з огляду на мінімальний рівень, визначений Директивою 2011/64/ЄС.

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За матеріалами real-vin.com