Пільгові кредити для бізнесу: огляд програм

Пільгові кредити для бізнесу — важливий інструмент підтримки підприємців в умовах економічної невизначеності та нестабільності. Ці програми надають можливість отримати фінансування на вигідніших умовах, що сприяє розвитку МСБ, інновацій та створенню нових робочих місць

Щоб детальніше розібратися, які в Україні діють пільгові кредитні програми для бізнесу, розглянемо декілька прикладів, і почнемо з найпопулярнішої державної ініціативи.

Про державну програму «Доступні кредити 5-7-9%»

За даними, що були оприлюднені на Урядовому порталі, від початку 2024 року (станом на 14 серпня) українські підприємці отримали 14 645 пільгових кредитів за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» на загальну суму 55,2 млрд гривень. Понад дві третини від цієї суми припадає на сектори сільського господарства та переробної промисловості.

«Все більше пільгових кредитів в рамках Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» український бізнес отримує на інвестиційні цілі та на підвищення власної енергостійкості. Це дозволяє підприємствам не тільки розширювати виробництво, а й продовжувати працювати навіть під час обмежень постачання електроенергії. Можливостями державної програми пільгового кредитування на енергетику вже почали користуватись Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та житлово-будівельні кооперативи (ЖБК). За пільгові кошти вони можуть придбати та облаштувати устаткування для генерації електроенергії з альтернативних джерел, а також обладнання для зберігання електричної енергії», — зазначила Перший віцепрем’єр-міністр України — Міністр економіки України Юлія Свириденко.

З початку 2024 року підприємці отримали доступні кредити за такими цілями:

16,9 млрд грн — кредити на поповнення обігових коштів;

12,5 млрд грн — кредити бізнесу, який працює в зоні високого воєнного ризику;

12,2 млрд грн — кредити на розвиток переробних підприємств;

10,7 млрд грн — на реалізацію інвестиційних проєктів.

Серед регіонів лідери за сумами укладених кредитних договорів: Львівська, Дніпропетровська, Одеська, Київська, Харківська, Вінницька, Полтавська області та м. Київ.

Станом на серпень 2024 р. у програмі беруть участь 46 банків, найбільшу кількість кредитів від початку дії програми видали ПриватБанк (43,3 тис.), Ощадбанк (14,5 тис.) та Райффайзен Банк (5,4 тис.).

Зазначимо, що Державна програма «Доступні кредити 5-7-9%», яка реалізується Фондом розвитку підприємництва, — складова урядової політики «Зроблено в Україні» для підтримки українських виробників.

Програми від Укрексімбанку

Укрексімбанк пропонує ряд різних кредитних програм для українського бізнесу, зокрема, кредит «Комерційна іпотека», «Кредитування проєктів з енергонезалежності», «Транспортні засоби», «Обладнання устаткування». Одна з найпопулярніших програм — «Розвиток бізнесу», її і розглянемо для прикладу. Пропозицією можна скористатися для покриття наступних витрат:

капітальні витрати;

здійснення ремонтних робіт;

започаткування нового виду/ додаткового напрямку діяльності;

придбання комплектуючих, що здійснюється в рамках інвестпроєкту;

фінансування рекламних та маркетингових заходів, що здійснюються в рамках інвестпроєкту.

Строк кредитування — до 5 років. Відсоткова ставка є пільговою за рахунок компенсацій від держави.

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Програми від Ощадбанку

Цей державний банк пропонує багато кредитних програм під різні потреби українського бізнесу, серед яких: «Енергонезалежність бізнесу», «Програма конкурентоспроможності та інклюзивності МСБ від ЄБРР», «Придбання земельних ділянок», «Кредит від фонду WNISEF або фонду Імпакт Юкрейн», «Придбання транспортних засобів та обладнання», «Поповнення обігових коштів» тощо. Як приклад пільгового кредиту ми розглянемо «Бізнес 4.5.0» — ветеранську кредитну програму для мікро-, малого та середнього бізнесу.

Пільгове кредитування власної справи або діючого ветеранського бізнесу на таких умовах:

сума — до 5 млн грн;

строк — до 60 місяців;

цільове використання — придбання основних засобів, ремонт приміщень, поповнення оборотного капіталу;

пільгова ставка за програмою «Доступні кредити 5-7-9%»: на інвестиційні потреби — 5-9%, на оборотний капітал — 13% або 4-8% (у рамках програми WNISEF).

Пільговий тарифний пакет обслуговування банківського рахунку:

без комісії за обслуговування рахунку до 30 вересня 2024 року;

пільговий тариф на перекази коштів.

Також доступні консультації та навчання: супровід на всіх етапах розвитку бізнесу; безкоштовні консультації персонального менеджера; навчальні програми та семінари.

«Фінансова підтримка ветеранського бізнесу є ключовим напрямом допомоги Ощадбанку в реінтеграції захисників України в суспільство. За даними опитування Українського ветеранського фонду 63% тих, хто захищає Україну зараз, хотіли б відкрити власну справу. Кредитний продукт «Бізнес 4.5.0» створено для можливості розкрити та реалізувати потенціал захисників, які повернулись до цивільного життя і прагнуть розвивати власний бізнес, навіть не маючи підприємницького досвіду. Це перший в Україні спеціалізований кредитний продукт для ветеранів», – зазначив Сергій Наумов, голова правління Ощадбанку.

Програми від ПриватБанку

Провідний український банк пропонує безліч вигідних пропозицій для бізнесу, зокрема: «Кредит на поповнення обігових коштів», «Бізнес-овердрафт», «Кредит на купівлю основних засобів», «Агросезон» тощо. Як приклад розглянемо пільговий кредит на купівлю генераторів та іншого енергообладнання.

У його рамках мікро-, малий та середній бізнес може отримати до 10 млн грн. Кредити до 1 млн грн фінансуються без застави на строк до 2 років, а кредити від 1 до 10 млн грн до 5 років (із заставою обладнання або іншого майна).

Клієнти середнього та корпоративного бізнесу можуть отримати кредити на суму від 10 млн на термін до 5 років.

«В умовах відсутності стабільного доступу до електроенергії в країні, наші бізнес-клієнти потребують швидких рішень щодо термінової купівлі альтернативних джерел електроенергії для підтримання безперебійного режиму роботу. Отримати кредит в ПриватБанку можна за спрощеною процедурою, без зайвої бюрократії та швидким ухваленням рішення щодо фінансування», — зазначив член правління ПриватБанку з питань МСБ Євген Заіграєв.

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Програми від Райффайзен Банку

Український підрозділ Райффайзен Банк, який входить до австрійської групи Raiffeisen Bank International (RBI), пропонує підприємствам багато різних кредитних продуктів, зокрема, «інвестиційні кредити для бізнесу», «фінансування поточної діяльності», «кредитування аграріїв» тощо. Один із найактуальніших продуктів сьогодення — беззаставні «зелені» кредити.

У рамках програми підприємці можуть за кредитні кошти побудувати сонячні електростанції, придбати електрокари та зарядні станції до них. Загалом буде надаватись фінансування до 80% відповідного обладнання та монтажу.

Скористатися новою кредитною програмою Райффайзен Банку можуть як юрособи, так і фізичні особи-підприємці (ФОП). Сума кредиту не може перевищувати 9 млн грн. Термін кредитування — від 24 місяців. Додаткові комісії не передбачено.

Програми від ПУМБ

Перший Міжнародний Український Банк (ПУМБ) пропонує українським підприємствам ряд різних кредитних продуктів, серед яких: «всеБІЗНЕС» для ФОП (750 тис. грн до 36 міс. з щомісячною комісією 1,6-2%), «АвтоОвер», «ГКЛ для агро», «Кредит під заставу депозиту» тощо. Серед пільгових програм банку можна відзначити кредити для підвищення енергонезалежності та безперебійної роботи під час відключень електропостачання.

«Ми провели велике опитування серед наших корпоративних клієнтів. І третина з цих клієнтів, усвідомлюючи поточний стан енергетичної інфраструктури країни, планує інвестувати в енергонезалежність найближчим часом. Тож така кредитна програма є однозначно необхідною та дозволить бізнесу працювати навіть під час тривалих відключень енергопостачання», — коментує нову кредитну програму Заступник голови правління ПУМБ з корпоративного бізнесу Сергій Магдич.

Відповідно до умов програми, власники малого та середнього бізнесу зможуть оформити в ПУМБ кредити до 10 млн грн на строк до 5 років для придбання додаткових джерел електроенергії без початкового внеску та комісій. До того ж протягом першого року за цим кредитом діятиме пільгова процентна ставка і гнучкий графік погашення заборгованості за кредитним договором. Також банк готовий підтримувати і компанії великого бізнесу.

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