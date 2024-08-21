Прибуток банків зростає: скільки заробили з початку року

Рівень прибутку українських банків за перші сім місяців 2024 року перевищив показники аналогічного періоду торік

Доходи платоспроможних банків в Україні за січень-липень цього року зросли до 293,7 млрд грн — на 17% порівняно з показниками минулого року (249,6 млрд грн). Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ).

При цьому процентні доходи збільшились на 20,1% — до 201,8 млрд грн, а комісійні доходи за сім місяців становили 61,6 млрд грн (на 11%).

Чистий прибуток українських банків після оподаткування за січень-липень 2024 року склав 93,6 млрд грн. Це на 12,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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Водночас витрати банків з початку збільшились на 20,3% — до 200,1 млрд грн порівняно з 166,4 млрд грн за сім місяців торік.

Відчутно зросли всі види витрат. Однак найбільша динаміка помітна щодо податку на прибуток: порівняно з минулим роком сума зросла на 79,9% — з 14,4 до 25,8 млрд грн.

Як заявили в Нацбанку, головні фактори високої прибутковості банків — збереження високої чистої процентної маржі та майже нульові відрахування до резервів на шкоду від активних операцій.

Нагадаємо, банки в Україні зберігають прибутковість та нарощують капітал для виконання мінімальних вимог та подальшого розвитку кредитування. За перше півріччя 2024-го платоспроможні банки отримали 79 млрд грн чистого прибутку.

Протягом II кварталу дохідність основних видів активів банків надалі знижувалася. Найшвидше спадала дохідність депозитних сертифікатів НБУ, водночас банки зменшували обсяги цих вкладень.

Ринкові ставки за ОВДП та кредитами також знизилися, однак їхні обсяги зростали. Саме шляхом нарощення активів банки зберегли достатньо високу чисту процентну маржу та наростили доходи.

Раніше ми писали, що Національний банк України планує запровадити обмеження на перекази з картки на картку (також p2p, що розшифровується як peer-to-peer або person-to-person) вже до кінця цього тижня. Це потрібно, зокрема, щоб боротися з тіньовими схемами, такими як дропи.

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За матеріалами РБК-Україна