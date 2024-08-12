НБУ застосував заходи впливу до 12 кредитних спілок

Національний банк України (НБУ) застосував до 12 кредитних спілок заходи впливу у вигляді письмового застереження за неподання Національному банку звіту про надання впевненості щодо річних звітних даних за 2023 рік

Заходи впливу застосовано до:

ХОКС «Слобожанська» (ЄДРПОУ 24337738);

КС «Харківська Каса Взаємодопомоги» (ЄДРПОУ 06716981);

КС «Вінничанка» (ЄДРПОУ 37513847);

КС «Альянс» (ЄДРПОУ 26217027);

КС «Кредо» (ЄДРПОУ 26535419);

КС «Західна» (ЄДРПОУ 36191796);

КС «Верховина» (ЄДРПОУ 25439688);

КС «Супермаркет Грошей» (ЄДРПОУ 41672177);

КС «Істок» (ЄДРПОУ 26364449);

КС «Агат» (ЄДРПОУ 35096409);

КС «Наша Довіра» (ЄДРПОУ 36571913);

КС «Тріумф» (ЄДРПОУ 36593224).

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Кредитні спілки зобов’язані усунути порушення до 1 жовтня 2024 року. Рішення про застосування заходів впливу ухвалені Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 12 серпня 2024 року за результатами безвиїзного нагляду за діяльністю з надання фінансових та/або супровідних послуг. Рішення набирають чинності з 13 серпня 2024 року.

Нагадаємо, що НБУ оновив перелік бенчмарк-ОВДП для банків. НБУ оновив перелік бенчмарк-облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), які банки можуть використовувати для покриття частини обсягу обов’язкових резервів.

Раніше ми писали, як змінився небанківський фінансовий ринок за липень 2024. За даними Нацбанку, протягом минулого місяця одній фінкомпанії та одному страховику анульовано всі ліцензії примусово, ще 13 фінкомпаніям, восьми страховикам, двом ломбардам та шести кредитним спілкам — добровільно (на підставі поданих ними заяв). 25 фінкомпаніям та двом страховикам НБУ погодив звуження обсягу ліцензій. Станом на кінець липня на ринку небанківських фінпослуг працювали 537 фінансових компаній (у червні їх кількість становила 548).

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