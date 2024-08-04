Скільки українців виїдуть за кордон в найближчі роки — прогноз НБУ

Тенденція еміграції в Україні збережеться в цьому та наступному роках через низку факторів, зокрема проблем в енергетиці

Ще близько 700 тис. українців виїдуть за кордон у 2024-2025 роках — 400 та 300 тис. людей відповідно. Про це йдеться в інфляційному звіті Нацбанку України.

Такий прогноз є гіршим порівняно з попереднім звітом НБУ у квітні. Серед головних причин регулятор називає значні руйнування в українській енергосистемі, що викликає тривалі відключення світла та посилює ризики для опалювального сезону.

Крім побутових складнощів, часті відключення негативно впливають на виробничі процеси. Це зменшує економічну активність і попит на робочу силу, додатково стимулюючи міграцію.

Ще одним чинником того, що українці продовжать виїжджати за кордон, є повільна нормалізація економічних умов через високі безпекові ризики.

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Водночас Нацбанк прогнозує, що чисте повернення українських біженців та мігрантів додому почнеться у 2026 році та буде поступовим — близько 400 тис. громадян. Такі показники зумовлені тим, що через довгу тривалість перебування за кордоном адаптація на новому місці зросте. При цьому умови в Україні, у тому числі через перебої з енергопостачанням, будуть складнішими, ніж передбачалося раніше.

Також великою залишатиметься й кількість внутрішньо переміщених осіб, оскільки більшість з них не має куди повертатися через значні руйнування домівок.

Згідно з даними НБУ, у 2023 році відтік мігрантів за кордон становив 200 тис. осіб.

Нагадаємо, НБУ вказує на можливість поступового підвищення акцизів та тарифів на послуги житлово-комунального господарства (ЖКГ). Однак терміни та параметри коригування тарифів є неясними, що створює додаткові ризики для прогнозу інфляції.

Очікується, що з 2025 року розпочнеться їх поступове приведення до економічно обґрунтованих рівнів.

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За матеріалами ЕП