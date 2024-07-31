Скільки готівки видали банки з початку року — НБУ

Обсяги касових оборотів банків в Україні зросли за перше півріччя 2024 року

Загалом протягом січня-червня цього року до кас банків надійшло 1,308 млрд грн готівки. Це на 9,5% більше порівняно з аналогічним періодом 2023-го.

Водночас з початку року на 12,6% зросла і видача готівки з кас українських банків — до 1,343 млрд грн.

В Нацбанку України пояснили, що така тенденція пояснюється відновленням економічної активності. Серед іншого, цьому сприяло підвищення зарплат та соцвиплат населенню, збереження стабільної ситуації на валютному ринку, помірна інфляція.

Читайте також: Банки прогнозують зростання попиту на кредити — НБУ

«Водночас на збільшення обсягів видачі готівкової гривні з кас банків вплинуло бажання населення сформувати певний запас готівки, яка в умовах впровадження графіків відключення електроенергії залишається доступним та швидким платіжним інструментом для здійснення роздрібних операцій», — зазначили в регуляторі.

Деталі по надходженнях

Найбільші обсяги готівки з кас у першому півріччі цього року банки традиційно видавали:

за операціями клієнтів з використанням платіжних карток (85,1% від загального обсягу видатків);

для підкріплення операторів поштового зв’язку (4%);

для придбання іноземної валюти в клієнтів (3,2%).

Вас може зацікавити: НБУ заборонив видавати кредити лудоманам

При цьому основними джерелами надходжень готівки до кас банків були:

торговельний виторг (31,8% від загального обсягу надходжень);

операції клієнтів з використанням платіжних карток (23,6%);

надходження від продажу іноземної валюти (17,6%);

виторг від усіх видів послуг (13,0%).

Зазначається, що обсяги касових оборотів банків (як за надходженнями, так і видатками) з початку 2024-го перевищують в середньому майже на 14% показники першого півріччя довоєнного 2021 року. Це також свідчить про поступове відновлення економічної активності.

Нагадаємо, обсяг коштів населення та бізнесу в банках в ІІ кварталі значно зріс і банки очікують на його подальше зростання в наступному кварталі.

У другому кварталі зріс обсяг коштів як домогосподарств і корпорацій, так і оптового фондування, причому останнє зростає третій квартал поспіль, здебільшого в окремих великих банках.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Картками яких банків українці користуються найбільше — НБУ

НБУ ухвалив рішення щодо облікової ставки

Які гроші найчастіше підробляють шахраї у 2024 році — НБУ

Джерело: НБУ