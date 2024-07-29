Українські банки очікують припливу коштів клієнтів — НБУ

Обсяг коштів населення та бізнесу в банках у ІІ кварталі значно зріс і банки очікують на його подальше зростання в наступному кварталі

Про це свідчать результати щоквартального «Опитування про банківське фондування» Національного банку України (НБУ).

У другому кварталі зріс обсяг коштів як домогосподарств і корпорацій, так і оптового фондування, причому останнє зростає третій квартал поспіль, здебільшого в окремих великих банках.

Фінансові установи очікують подальшого зростання обсягу коштів населення та бізнесу в третьому кварталі, натомість обсяг оптового фондування, на їхню думку, дещо зменшиться.

Отримати оптове фондування, зокрема фінансування для проєктів відновлення від ЄС та міжнародних фінансових організацій, сподіваються деякі великі фінансові установи вже в третьому кварталі.

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Середня вартість фондування в ІІ кварталі знижувалася четвертий квартал поспіль. Про зниження вартості повідомила найбільша за всю історію опитувань з ІІ кварталу 2021 року частка респондентів. Вартість оптових залучень також дещо зменшилася вперше за три квартали. Подальшого зниження вартості депозитів для домогосподарств та корпорацій і вартості оптового фондування в ІІІ кварталі очікують майже всі банки.

Частка фондування у валюті в ІІ кварталі знизилася. Значна частка респондентів очікує продовження такого тренду в ІІІ кварталі. Строковість фондування дещо скорочувалася третій квартал поспіль, водночас у ІІ кварталі про це повідомила менша кількість фінустанов. За оцінками банків, така тенденція триватиме і в наступні 12 місяців.

Загальний обсяг капіталу банків зріс за останні 12 місяців, про що повідомили близько 90% респондентів. Три чверті опитаних очікують продовження цієї тенденції в наступні 12 місяців. Прибутковість залишається ключовим фактором збільшення обсягу капіталу в найближчому майбутньому з третього кварталу 2022 року. Респонденти повідомили про зниження вартості капіталу протягом останніх 12 місяців третій квартал поспіль. Банки очікують подальшого зменшення вартості капіталу.

Нагадаємо, що банки прогнозують зростання попиту на кредити. Банки очікують підвищення попиту на всі види корпоративних та роздрібних кредитів і зростання обсягів кредитного портфеля.

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За матеріалами: НБУ.