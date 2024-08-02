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У НБУ розповіли, коли підвищаться тарифи на комунальні послуги

02.08.2024 17:30
Ольга Деркач
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Національний банк України (НБУ) вказує на можливість поступового підвищення акцизів та тарифів на послуги житлово-комунального господарства (ЖКГ)

У НБУ розповіли, коли підвищаться тарифи на комунальні послуги

У НБУ розповіли, коли підвищаться тарифи на комунальні послуги Фото згенеровано за допомогою chatgpt.com

Однак терміни та параметри коригування тарифів є неясними, що створює додаткові ризики для прогнозу інфляції, йдеться в інфляційному звіті НБУ.

Прогноз НБУ базується на припущенні, що окремі тарифи на послуги ЖКГ, такі як газ, опалення та гаряча вода, залишаться незмінними протягом 2024 року. Проте, через складний стан в енергетичному секторі та державному бюджеті, ймовірно, тарифи будуть поступово коригуватися в наступних роках.

Очікується, що з 2025 року розпочнеться їх поступове приведення до економічно обґрунтованих рівнів.

Невизначеність щодо термінів та обсягів коригування тарифів, особливо в сфері енергетики, є додатковим ризиком для прогнозу інфляції. Значне підвищення вартості енергоносіїв для швидкого усунення дисбалансів в енергетичному секторі може стати джерелом додаткового інфляційного тиску та вимагатиме значного збільшення субсидій для населення.

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З іншого боку, затримка в коригуванні тарифів може призвести до нижчого рівня інфляції, але накопичить квазіфіскальні дисбаланси та погіршить фінансовий стан державних енергокомпаній. Це може посилити нестабільність на енергоринку, погіршити інвестиційний потенціал галузі та відкласти ціновий тиск на майбутнє.

Нагадаємо, що в Україні продовжує зростати курс долара. За останні місяці в Україні дедалі більше зростав курс долара, і одним з найголовніших факторів стало збільшення попиту населення на іноземну валюту.

Раніше ми писали, на скільки скоротився обсяг непрацюючих кредитів у банках. Станом на 1 липня частка NPL у банківському секторі становила 34,6%, що на 2,8 в.п. нижче показника станом на початок року. Обсяг NPL скоротився за перші шість місяців цього року на 4,2 млрд грн — до 418,2 млрд грн.

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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