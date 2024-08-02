В Україні продовжує зростати курс долара — НБУ назвав причини

За останні місяці в Україні дедалі більше зростав курс долара, і одним з найголовніших факторів стало збільшення попиту населення на іноземну валюту

У липні внаслідок ситуативних і психологічних чинників чистий попит на валюту досить суттєво перевищував оцінку структурного дефіциту валюти. Це призвело до відчутного послаблення обмінного курсу гривні, йдеться в Інфляційному звіті НБУ.

«Це почало негативно позначатися на курсових очікуваннях та створювати додаткові ризики для інфляційної динаміки. Перегляд НБУ тактики інтервенцій для протидії тимчасовим чинникам дав змогу збалансувати ринкову ситуацію», — пояснили в НБУ.

Водночас на валютному ринку України й надалі спостерігалися позитивні структурні зрушення. Зокрема, тривало збільшення обсягу операцій банків без участі НБУ. Крім того, різниця між готівковим та офіційним курсами у другому кварталі 2024 року, попри ситуативні сплески, не перевищувала 1,4%, а наприкінці червня знизилася до 0,7%.

Читайте також: Наскільки здорожчав долар в Україні після скасування фіксованого курсу: дані НБУ

НБУ прогнозує, що поступова нормалізація функціонування економіки сприятиме зниженню структурного дефіциту валюти на ринку, проте його обсяги залишатимуться значними на прогнозному горизонті.

«Попит на готівкову валюту також залишатиметься значним до кінця прогнозного горизонту, але завдяки контрольованій ситуації на валютному ринку та послідовній монетарній політиці НБУ він поступово знижуватиметься», — очікують в НБУ.

Вплив економічних факторів на валютний курс

Чистий продаж Нацбанком України іноземної валюти у другому кварталі 2024 року зріс до $8,3 млрд порівняно з $5,8 млрд доларів у першому кварталі. При цьому гривня послабилася до долара на 4,4% у середньому за квартал.

Такі показники обумовлені тим, що НБУ забезпечував помірні двосторонні коливання обмінного курсу та водночас суттєво збільшив обсяги інтервенцій, дотримуючись задекларованих принципів керованої гнучкості.

Вас може зацікавити: АРМА вперше інвестує арештовану валюту у військові облігації

Підставами для відповідних дій стала економічна ситуація. Зокрема, експорт товарів очікувано знизився через вичерпання запасів сільгосп продукції. Також експорт стримували дефіцит електроенергії та зростання внутрішнього попиту.

Водночас відчутно збільшився імпорт товарів та енергетичного обладнання з огляду на складну ситуацію у вітчизняній енергосистемі. Крім того, наприкінці кварталу дещо активізувалися закупівлі пального в очікуванні підвищення акцизного податку.

Також очікуваним був і вплив операцій, дозволених бізнесу в межах травневої лібералізації: пом’якшення валютних обмежень призвело до збільшення імпорту окремих послуг та репатріації дивідендів.

Нагадаємо, у липні Національний банк України (НБУ) вперше підняв курс долара вище 41 гривні. Регулятор встановив офіційний курс на 15 липня 2024 року на рівні 41,0434 грн за 1 долар (+0,1677 грн).

Також протягом майже двох років повномасштабної війни, за оцінками НБУ, українська гривня втратила понад 25% своєї вартості у порівнянні з середнім доларовим курсом. Станом на кінець 2023 року, девальвація гривні досягла 28%.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Картками яких банків українці користуються найбільше — НБУ

НБУ ухвалив рішення щодо облікової ставки

Які гроші найчастіше підробляють шахраї у 2024 році — НБУ

За матеріалами РБК-Україна