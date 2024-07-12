Офіційний курс гривні сягнув нового мінімуму: дані НБУ

Національний банк України (НБУ) вперше підняв курс долара вище 41 гривні

Регулятор встановив офіційний курс на 15 липня 2024 року на рівні 41,0434 грн за 1 долар (+0,1677 грн), йдеться в даних на сайті Нацбанку.

Це вперше, коли НБУ підіймає офіційний курс долара вище 41 гривні. Вище курс був лише станом на сьогодні, 12 липня – 40,8823.

Таким чином, офіційний курс гривні до долара опустився до нового мінімуму, валюта стає все дешевшою.

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Цього року Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує незначну девальвацію національної валюти. Проте за п’ять років курс долара може підскочити до позначки 54 гривень.

За розрахунками МВФ, середньорічний курс національної до долара становитиме:

у 2024 році — 41,0 грн/$;

у 2025 році — 45,8 грн/$;

у 2026 році — 48,6 грн/$;

у 2027 році — 50,4 грн/$;

у 2028 році — 52,1 грн/$;

у 2029 році — 54,1 грн/$.

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Водночас експерти прогнозують, що у найближчій перспективі ситуація на валютному ринку буде напружена, проте контрольована Нацбанком.

Такі коливання гривні почались всього за кілька днів після того, як НБУ актуалізував деякі валютні обмеження, що стосуються бізнесу, населення та волонтерів. Нові правила почали діяти вже з 11 липня. Детальніше про них можна прочитати тут.

Нагадаємо, незабаром американський долар може перестати бути основною валютою для курсової прив’язки гривні. У сегменті операцій банків з клієнтами частка угод в євро в загальному обсязі показує тенденцію до зростання ще з довоєнних часів. Зокрема, за операціями з купівлі безготівкової валюти клієнтами частка угод в євро упритул наблизилася до 50%.

Продовження такої тенденції з урахуванням євроінтеграції України може вже в найближчому майбутньому порушити питання переходу з долара до євро як основної валюти курсової прив’язки.

Також протягом майже двох років повномасштабної війни, за оцінками НБУ, українська гривня втратила понад 25% своєї вартості у порівнянні з середнім доларовим курсом. Станом на кінець 2023 року, девальвація гривні досягла 28%.

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За матеріалами Новини.Live