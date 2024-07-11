НБУ скасував низку валютних обмежень: що змінилось

Нацбанк України актуалізував деякі валютні обмеження, що стосуються бізнесу, населення та волонтерів. Нові правила почнуть діяти вже з 11 липня

Як зазначає регулятор, низка змін спрямована на збільшення інвестиційної привабливості України та залучення приватного іноземного капіталу, а також для зміцнення обороноздатності країни.

Що змінилось для бізнесу

НБУ дозволив українському бізнесу відшкодовувати нерезидентам витрати, понесені через їхню участь у наданні зовнішнього кредиту українському позичальнику. Умовою для проведення такої операції є те, що гарантом, поручителем чи страховиком зовнішнього кредиту має бути іноземне експортно-кредитне агентство чи іноземна держава міжнародна фінансова організація (МФО).

Також підприємцям тепер можна переказувати кошти на користь іноземних компаній, до складу акціонерів яких входить іноземна держава, для сплати страхових платежів за договорами, що передбачають покриття воєнних ризиків на території України.

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Крім цього, резидентам дозволено переказувати кошти за наданими ними гарантіями чи поруками, що забезпечують виконання зобов’язань резидентів-позичальників за зовнішніми кредитами та позиками.

Унормовано можливість резидентів-позичальників купувати іноземну валюту для її резервування за кредитним договором з МФО, що збільшить підтримку українського бізнесу з боку МФО.

На додачу Нацбанк вніс уточнюючі зміни до травневого пакета валютної лібералізації, яким було дозволено здійснювати планові відсоткові платежі за зовнішнім корпоративним боргом.

Що змінилось для населення та волонтерів

Насамперед НБУ розширив перелік товарів оборонного призначення, які фізичні особи-волонтери можуть купувати за кордоном. До переліку додані комплектуючі для БПЛА, а також термоковдри та термогрілки.

Тепер цей перелік вже включає тепловізори, рації, бронежилети, каски, шоломи, військову та тактичну форму, військове та тактичне взуття, захисний одяг, оптичні прилади для спостереження, безпілотні літальні апарати, спальні мішки та засоби для надання домедичної допомоги.

Додатково до можливості робити благодійні внески нерезидентами в іноземній валюті на території України НБУ надав їм змогу здійснювати відповідні перекази у гривні. Такі внески можуть здійснюватися на рахунки як державних органів, так і благодійних фондів.

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Ще одним пунктом є дозвіл фізособам повертати соціальні виплати, отримані в іноземній державі. Завдяки цим змінам українці зможуть виконувати зобов’язання перед повноважними органами іноземних держав, що дасть змогу запобігти погіршенню умов надання допомоги вимушеним мігрантам.

Також НБУ конкретизував норму щодо ліміту в розмірі 100 тис. грн на день для купівлі готівкової валюти за безготівкові кошти в гривні, що відповідає діючому ліміту на видачу готівки. Уточнення стосується виключно безготівкових коштів, а отже, українці й надалі можуть обмінювати валюту за готівку без обмежень за сумою.

Нагадаємо, в Україні продовжує зростати попит на валюту, тому банки нарощують обсяги її ввезення в країну. Водночас вивозити валюти стали менше. Детальніше читайте в нашому матеріалі.

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Джерело: НБУ