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Скільки готівкової валюти ввезли банки в Україну за місяць — НБУ

26.06.2024 11:00
Дарія Шуть
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В Україні продовжує зростати попит на валюту, тому банки нарощують обсяги її ввезення в країну. Водночас вивозити валюти стали менше

Скільки готівкової валюти ввезли банки в Україну за місяць — НБУ

Фото: freepik.com

Протягом травня 2024 року банки ввезли в Україну готівкової іноземної валюти на $1,176 млрд в еквіваленті. Це на 4% більше, ніж попереднього місяця ($1,126 млрд) та найбільше з січня цього року, свідчать дані Нацбанку України.

Що стосується розподілу по валютах, то найбільше було завезено готівкових доларів — $846 млн (на 28% більше, ніж у квітні — $661 млн).

А от обсяги ввезення євро в готівці скоротились — $329 млн в еквіваленті у травні проти $462 млн у квітні. Така ж тенденція спостерігається з іншими валютами: минулого місяця було завезено готівки на $551 тис. в еквіваленті, тоді як ще у квітні показник становив $2,6 млн. Банківські метали не завозяться в Україну вже три місяці поспіль.

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Інфографіка PaySpace Magazine

Інфографіка PaySpace Magazine

При цьому у травні скоротилися обсяги вивезення готівкової іноземної валюти з України до $121 млн в еквіваленті. Це на 21% менше, ніж у квітні цього року ($153 млн).

Традиційно найбільше було вивезено доларів у готівці — $115 млн (а в попередньому місяці — $149 млн). Однак зросли обсяги вивезення євро з України — $5 млн у травні проти $4 млн у квітні. Іншої готівкової валюти з України вивезли на $355 тис., а місяцем раніше — лише на $122 тис.

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Інфографіка PaySpace Magazine

Інфографіка PaySpace Magazine

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) має намір зміцнити нагляд за тим, як експортери повертають валютну виручку до країни після введення обширних заходів щодо лібералізації валютного ринку.

Раніше ми повідомляли, що з початку повномасштабної війни рівень підроблення банкнот гривні в Україні залишається низьким. Це близько 2,1 підроблених на один мільйон справжніх банкнот за підсумками 2023 року. Водночас у країнах ЄС цей показник був вищим майже у вісім разів.

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Рубрики: БанкиГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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