Скільки готівкової валюти ввезли банки в Україну за місяць — НБУ

В Україні продовжує зростати попит на валюту, тому банки нарощують обсяги її ввезення в країну. Водночас вивозити валюти стали менше

Протягом травня 2024 року банки ввезли в Україну готівкової іноземної валюти на $1,176 млрд в еквіваленті. Це на 4% більше, ніж попереднього місяця ($1,126 млрд) та найбільше з січня цього року, свідчать дані Нацбанку України.

Що стосується розподілу по валютах, то найбільше було завезено готівкових доларів — $846 млн (на 28% більше, ніж у квітні — $661 млн).

А от обсяги ввезення євро в готівці скоротились — $329 млн в еквіваленті у травні проти $462 млн у квітні. Така ж тенденція спостерігається з іншими валютами: минулого місяця було завезено готівки на $551 тис. в еквіваленті, тоді як ще у квітні показник становив $2,6 млн. Банківські метали не завозяться в Україну вже три місяці поспіль.

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При цьому у травні скоротилися обсяги вивезення готівкової іноземної валюти з України до $121 млн в еквіваленті. Це на 21% менше, ніж у квітні цього року ($153 млн).

Традиційно найбільше було вивезено доларів у готівці — $115 млн (а в попередньому місяці — $149 млн). Однак зросли обсяги вивезення євро з України — $5 млн у травні проти $4 млн у квітні. Іншої готівкової валюти з України вивезли на $355 тис., а місяцем раніше — лише на $122 тис.

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Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) має намір зміцнити нагляд за тим, як експортери повертають валютну виручку до країни після введення обширних заходів щодо лібералізації валютного ринку.

Раніше ми повідомляли, що з початку повномасштабної війни рівень підроблення банкнот гривні в Україні залишається низьким. Це близько 2,1 підроблених на один мільйон справжніх банкнот за підсумками 2023 року. Водночас у країнах ЄС цей показник був вищим майже у вісім разів.

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