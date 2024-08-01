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НБУ оштрафував небанк на ₴340 тисяч

01.08.2024 10:20
Ольга Деркач
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Національний банк України (НБУ) оштрафував та видав письмове застереження «Українській платіжній системі» за порушення законодавства України, що регулює діяльність на платіжному ринку

НБУ оштрафував небанк на ₴340 тисяч

НБУ оштрафував небанк на ₴340 тисяч Фото: bank.gov.ua

Такі рішення НБУ ухвалив 30 липня 2024 року за результатами планової перевірки ТОВ «Українська платіжна система» (ЄДРПОУ 35780941), що була здійснена Департаментом інспектування Національного банку в січні–березні 2024 року. 

Захід впливу у вигляді штрафу в розмірі 340,0 тис. грн застосовано до ТОВ «Українська платіжна система» за порушення вимог: 

  • положення про порядок здійснення авторизації діяльності надавачів фінансових платіжних послуг та обмежених платіжних послуг;
  • правил зберігання, захисту, використання та розкриття таємниці надавача платіжних послуг.

Організація зобов’язана сплатити штраф протягом семи робочих днів з дня отримання рішення.

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Захід впливу у вигляді письмового застереження застосовано за порушення вимог:

  • про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам;
  • про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності;
  • про встановлення пруденційних нормативів, що є обов’язковими для дотримання небанківськими надавачами платіжних послуг.

ТОВ «Українська платіжна система» зобов’язане усунути порушення законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку, та вжити заходів для недопущення таких порушень у подальшій діяльності до 30 серпня 2024 року. 

Нагадаємо, що НБУ заборонив видавати кредити лудоманам. З 25 липня бюро кредитних історій (БКІ), які уклали договори про інформаційну взаємодію з КРАІЛ, можуть отримати доступ до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх. Своєю чергою БКІ передаватимуть безоплатно кредитодавцям дані щодо лудоманів та використання ними кредитних коштів для внесення ставок.

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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