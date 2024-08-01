НБУ оштрафував небанк на ₴340 тисяч

Національний банк України (НБУ) оштрафував та видав письмове застереження «Українській платіжній системі» за порушення законодавства України, що регулює діяльність на платіжному ринку

Такі рішення НБУ ухвалив 30 липня 2024 року за результатами планової перевірки ТОВ «Українська платіжна система» (ЄДРПОУ 35780941), що була здійснена Департаментом інспектування Національного банку в січні–березні 2024 року.

Захід впливу у вигляді штрафу в розмірі 340,0 тис. грн застосовано до ТОВ «Українська платіжна система» за порушення вимог:

положення про порядок здійснення авторизації діяльності надавачів фінансових платіжних послуг та обмежених платіжних послуг;

правил зберігання, захисту, використання та розкриття таємниці надавача платіжних послуг.

Організація зобов’язана сплатити штраф протягом семи робочих днів з дня отримання рішення.

Цікаве по темі: Банки прогнозують зростання попиту на кредити — НБУ

Захід впливу у вигляді письмового застереження застосовано за порушення вимог:

про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам;

про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності;

про встановлення пруденційних нормативів, що є обов’язковими для дотримання небанківськими надавачами платіжних послуг.

ТОВ «Українська платіжна система» зобов’язане усунути порушення законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку, та вжити заходів для недопущення таких порушень у подальшій діяльності до 30 серпня 2024 року.

Нагадаємо, що НБУ заборонив видавати кредити лудоманам. З 25 липня бюро кредитних історій (БКІ), які уклали договори про інформаційну взаємодію з КРАІЛ, можуть отримати доступ до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх. Своєю чергою БКІ передаватимуть безоплатно кредитодавцям дані щодо лудоманів та використання ними кредитних коштів для внесення ставок.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки готівки видали банки з початку року — НБУ

Картками яких банків українці користуються найбільше — НБУ

Які гроші найчастіше підробляють шахраї у 2024 році — НБУ

За матеріалами: НБУ.