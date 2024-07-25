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Картками яких банків українці користуються найбільше — НБУ

25.07.2024 17:00
Дарія Шуть
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З початку року кількість карток, що обслуговують українські банки та фінансові компанії, зросла, але незначно

Картками яких банків українці користуються найбільше — НБУ

Фото: freepik.com

За перший квартал 2024-го кількість платіжних карток українських банків та фінкомпаній збільшилась на 2,16 млн карток або 1,87% — до 117,29 млн.

Водночас кількість активних карток, за якими протягом попереднього місяця була здійснена хоча б одна видаткова транзакція, збільшилася до 52,74 млн — плюс 607,5 тисяч карток або 1,17%, йдеться в даних Нацбанку України.

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Картковим лідером залишився державний ПриватБанк, збільшивши їхню кількість в обігу на 0,81%, проте скоротивши кількість активних карток на 0,12%.

Друге місце зайняв Універсал Банк (monobank), який збільшив кількість карток в обігу на 4,91%, а активних карток — на 5,53%. Ощадбанк зберіг третю позицію зі зростанням карток в обігу на 0,99% та зростанням активних карток на 3,11%.

За цей період Райффайзен Банк (+0,36% та -6,30% за загальними та активними картками за квартал відповідно) передав А-Банку (+9,24% та +8,63%) четверте місце за загальною кількістю карток, проте не за активними.

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Решта лідерів в обох категоріях залишилася незмінною. На шостому місці за обома показниками знаходиться ПУМБ (+5,03% та +4,77%). Sense Bank (-3,34% та -3,82%) посідає сьому позицію за загальною кількістю карток та восьму за кількістю активних, а Укрсиббанк (-5,34% та -2,10%) навпаки. Дев’яте місце займає Укргазбанк (-1,60% та -6,28%), а десяте – ОТП Банк (-4,97% та -0,29%)

Найбільшу динаміку зростання показала компанія NovaPay, збільшивши кількість карток в обігу на 821,7% (з 13 тис. до 119,7 тис.), а активних карток — на 901,9% (з 8,2 тис. до 82,5 тис.).

Нагадаємо, в Україні активно готуються до введення миттєвих переказів через систему електронних платежів (СЕП). Відповідні технічні специфікації та успішне тестування показали вже 76% учасників СЕП.

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Рубрики: БанкиГрошіКомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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