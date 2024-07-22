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НБУ запустив в обіг нову монету

22.07.2024 18:30
Дарія Шуть
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В обіг вийшла друга пам’ятна монета серії «Збройні сили України» під назвою «Українська бавовна. Лелека-100»

Пам'ятна монета «Українська бавовна. Лелека-100»

Фото: t.me/nbu_ua, freepik.com

Нова пам’ятна монета присвячена багатоцільовому безпілотному авіаційному комплексу «Лелека-100». Він був розроблений українською компанією DeViRo та з 2021 року офіційно прийнятий на озброєння ЗСУ.

«Відтоді БпАК «Лелека-100» забезпечує ефективну підтримку оборонних операцій та став незамінним інструментом для ведення повітряної розвідки, коригування вогню артилерії тощо», — зазначають в Нацбанку.

Дизайн монети

На аверсі змодельовано стилізоване зображення з монітора керування польотом безпілотника «Лелека-100», де на степових дорогах відображені виявлені ворожі цілі – танки.

В центрі – абрис планера комплексу, який втілює технологічний прогрес та інноваційний потенціал України.

На реверсі монети зображено планер розвідувального комплексу в польоті. Над ним – стилізований абрис птаха лелеки, що символізує мир та спокій, які забезпечуються завдяки пильності «Лелеки-100».

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В нижній частині композиції – вид земної поверхні з умовною схемою візуального дослідження маршруту польоту безпілотника, що віддзеркалює стратегічне бачення та планування. Стилізовані вертикальна й горизонтальна шкали символізують здатність комплексу визначати координати цілей і коригувати вогонь артилерії.

Номінал монети – 5 гривень, тираж – до 75 000 штук.

Реалізація монети

Вже з 23 липня пам’ятну монету «Українська бавовна. Лелека-100» можна буде придбати в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ.

Реалізація нової пам’ятної монети банками-дистриб’юторами (перелік яких зазначено на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку) здійснюватиметься поступово після отримання їх у НБУ.

Детальнішу інформацію про початок реалізації та точки продажу можна дізнатися на офіційних сайтах банків.

Нагадаємо, Національний банк України випустив до Всесвітнього дня донора крові нові пам’ятні монети «Крапля життя». Вони присвячені насамперед донорам крові, чий внесок рятує життя та підтримує здоров’я нації.

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Джерело: НБУ

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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