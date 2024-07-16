close-btn
PaySpaceMagazine

НБУ змінить інструкції щодо міжбанківських платежів

16.07.2024 17:50
Ольга Деркач
Читати росiйською

Національний банк України (НБУ) пропонує внести зміни до Інструкції про виконання міжбанківських платіжних операцій в Україні в національній валюті

НБУ змінить інструкції щодо міжбанківських платежів

НБУ змінить інструкції щодо міжбанківських платежів Фото: freepik.com, pngwing.com

Як наголошує регулятор, це зумовлено необхідністю її приведення у відповідність до норм Закону України «Про адміністративну процедуру» (дія якого поширюється на Національний банк з 01 січня 2025 року).

Нацбанк планує:

  • уточнити строки розгляду документів банку, які подаються для одержання дозволу на роботу в системі електронних платежів (СЕП) за відповідною моделлю обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку, та документи іншої установи, які подаються для включення її до учасників СЕП;
  • передбачити право НБУ залишити без руху документи банку, які подаються для одержання дозволу на роботу в СЕП за відповідною моделлю обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку, та документів іншої установи, які подаються для включення її до учасників СЕП, у разі подання неповного пакета документів або оформлення та подання документів із порушеннями;
  • забезпечити інформування банку та іншої установи про залишення документів без руху протягом трьох робочих днів із дня отримання документів із зазначенням виявлених недоліків та строку для їх усунення;
  • надати право банку та іншій установі подавати клопотання до Національного банку про продовження строку усунення недоліків;
  • передбачити можливість поновлення строку розгляду документів, залишених без руху, в разі виправлення банком та іншою установою виявлених недоліків;
  • надати право НБУ повертати документи банку та іншій установі в разі неусунення недоліків протягом установленого строку.

Цікаве по темі: НБУ виставив на торги нерухомість та землю

Такі норми містить проєкт постанови «Про затвердження Змін до Інструкції про виконання міжбанківських платіжних операцій в Україні в національній валюті», що пропонується для громадського обговорення. Зауваження та пропозиції до проєкту постанови приймаються згідно з формою надання зауважень та пропозицій до 26 липня 2024 року включно.

Нагадаємо, що НБУ запровадить обов’язкове страхування застави за кредитом. Кілька років тому центробанк, будучи виключно банківським регулятором, вже розглядав можливість введення обов’язкового страхування застави.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

НБУ скасував низку валютних обмежень: що змінилось

Два держбанки почали кредитувати енергогенерацію за програмою «5-7-9%»

НБУ введе ліміти на перекази між картками — Пишний

За матеріалами: НБУ.

Рубрики: БанкиГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
НБУ запровадить обов'язкове страхування застави за кредитом 16.07.2024

НБУ запровадить обов'язкове страхування застави за кредитом
НБУ анулював ліцензію фінансовій установі 16.07.2024

НБУ анулював ліцензію фінансовій установі
Що таке дропи та як побороти поширену злочинну схему 16.07.2024

Що таке дропи та як побороти поширену злочинну схему
В НБУ вважають, що програма «Доступні кредити 5-7-9%» потребує перегляду 15.07.2024

В НБУ вважають, що програма «Доступні кредити 5-7-9%» потребує перегляду
Коли в Україні запустять миттєві платежі через СЕП — відповідь НБУ 15.07.2024

Коли в Україні запустять миттєві платежі через СЕП — відповідь НБУ
НБУ виставив на торги нерухомість та землю 12.07.2024

НБУ виставив на торги нерухомість та землю
Вибір редакції
Всі
TechFin Expert Summit 2024 розпочнеться вже за тиждень: купити квиток
ТОП статей 16.07.2024

TechFin Expert Summit 2024 розпочнеться вже за тиждень: купити квиток

 Що таке дропи та як побороти поширену злочинну схему
ТОП статей 16.07.2024

Що таке дропи та як побороти поширену злочинну схему
Останні новини
Сьогодні  17:50

НБУ змінить інструкції щодо міжбанківських платежів

 Сьогодні  17:00

Де зберігати свою криптовалюту — відповідь технічного директора Ripple

 Сьогодні  16:20

Google запустила новий ШІ-сервіс: чим корисний

 Сьогодні  16:00

Від інновації до попкультури: чому бізнес інтегрує Дію у власні сервіси та як це змінює ринок

 Сьогодні  15:40

3 криптовалюти, за якими варто стежити цього тижня

 Сьогодні  15:00

НБУ запровадить обов'язкове страхування застави за кредитом

 Сьогодні  14:20

Швейцарська Helvetas розширить підтримку українського бізнесу

 Всі новини