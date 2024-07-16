НБУ змінить інструкції щодо міжбанківських платежів

Національний банк України (НБУ) пропонує внести зміни до Інструкції про виконання міжбанківських платіжних операцій в Україні в національній валюті

Як наголошує регулятор, це зумовлено необхідністю її приведення у відповідність до норм Закону України «Про адміністративну процедуру» (дія якого поширюється на Національний банк з 01 січня 2025 року).

Нацбанк планує:

уточнити строки розгляду документів банку, які подаються для одержання дозволу на роботу в системі електронних платежів (СЕП) за відповідною моделлю обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку, та документи іншої установи, які подаються для включення її до учасників СЕП;

передбачити право НБУ залишити без руху документи банку, які подаються для одержання дозволу на роботу в СЕП за відповідною моделлю обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку, та документів іншої установи, які подаються для включення її до учасників СЕП, у разі подання неповного пакета документів або оформлення та подання документів із порушеннями;

забезпечити інформування банку та іншої установи про залишення документів без руху протягом трьох робочих днів із дня отримання документів із зазначенням виявлених недоліків та строку для їх усунення;

надати право банку та іншій установі подавати клопотання до Національного банку про продовження строку усунення недоліків;

передбачити можливість поновлення строку розгляду документів, залишених без руху, в разі виправлення банком та іншою установою виявлених недоліків;

надати право НБУ повертати документи банку та іншій установі в разі неусунення недоліків протягом установленого строку.

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Такі норми містить проєкт постанови «Про затвердження Змін до Інструкції про виконання міжбанківських платіжних операцій в Україні в національній валюті», що пропонується для громадського обговорення. Зауваження та пропозиції до проєкту постанови приймаються згідно з формою надання зауважень та пропозицій до 26 липня 2024 року включно.

Нагадаємо, що НБУ запровадить обов’язкове страхування застави за кредитом. Кілька років тому центробанк, будучи виключно банківським регулятором, вже розглядав можливість введення обов’язкового страхування застави.

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За матеріалами: НБУ.